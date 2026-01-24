Lý Hoàng Nam tham vọng đưa pickleball Việt Nam vươn tầm tại hệ thống giải PPA 2026

Tối ngày 23/1/2026, tại TP.HCM, Câu lạc bộ Pickleball Zorba X chính thức ra mắt đội hình chuyên nghiệp Zorba X Pro. Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện chính là sự xuất hiện của Lý Hoàng Nam trong vai trò Đội trưởng, dẫn dắt dàn vận động viên tinh nhuệ gồm những cái tên nổi bật như Văn Phương, Trần Trường, Sĩ Bội Ngọc hay tay vợt gốc Việt Nicholas Khamphilath.

Chia sẻ về định hướng trong tương lai gần, Lý Hoàng Nam khẳng định mục tiêu trọng tâm của anh và các đồng đội trong năm 2026 là đưa cái tên Việt Nam hiện diện tại hệ thống các giải PPA.

"Hôm nay, tôi thật sự rất vui khi được tin tưởng và giao trọng trách lớn là đội trưởng của Zorba X Pro. Mục tiêu của Zorba X Pro trong năm 2026 là đưa toàn đội tham dự hệ thống giải PPA 2026, hướng đến việc chinh phục các giải đấu quốc tế và gặt hái nhiều thành tích hơn nữa cả trong và ngoài nước", tay vợt sinh năm 1997 nhấn mạnh.

Ông Phạm Gia Chi Bảo - Chủ tịch câu lạc bộ Pickleball Zorba X (ngoài cùng bên phải) cùng các VĐV

Quyết tâm này hoàn toàn có cơ sở khi ngay trong khuôn khổ lễ ra mắt, Lý Hoàng Nam và người đồng đội ăn ý Văn Phương đã thể hiện phong độ hủy diệt để lên ngôi vô địch nội dung Open Circle tại giải Zorba X Open lần 3. Chức vô địch cùng phần thưởng 100 triệu đồng không chỉ là sự khẳng định về trình độ chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội trước thềm những chiến dịch quốc tế cam go năm 2026.

Câu lạc bộ Pickleball Zorba X chính thức ra mắt đội hình chuyên nghiệp quy tụ hàng loạt tay vợt đến giao lưu

Lý Hoàng Nam với nhiều tham vọng nâng tầm pickleball

Xuân Đức cũng gia nhập CLB

Đạt Trố/ Triệu Cầu Lông đối đầu với Lý Hoàng Nam/ Văn Phương

Lý Hoàng Nam ẵm luôn chức vô địch

Được biết, Zorba X là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam vận hành theo mô hình CLB chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Phạm Gia Chi Bảo và CEO Lý Thùy Chang. Chỉ sau một năm thành lập từ Tết 2025, CLB đã nhanh chóng mở rộng quy mô và chuyên nghiệp hóa quy trình đào tạo và đang quy tụ 41 thành viên chính thức.

Việc một ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn như Lý Hoàng Nam quyết liệt theo đuổi con đường chuyên nghiệp với Pickleball không chỉ làm tăng sức hút cho môn thể thao này, mà còn hứa hẹn tạo ra một "làn sóng" giúp pickleball Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trên đấu trường quốc tế trong năm 2026.