Hoàng Nam bắt cặp cùng Minh Quân đọ sức với Linh Giang, Vinh Hiển tại giải Ấn Độ

Pickleball Việt Nam đang chứng kiến một cột mốc đáng nhớ khi hàng loạt tay vợt góp mặt tại World Pickleball League (WPL) Season 2 – 2026, giải đấu được xem là một trong những sân chơi pickleball quy mô và danh giá nhất thế giới, tổ chức tại Mumbai (Ấn Độ).

Theo danh sách công bố chính thức từ ban tổ chức, bốn đại diện của Việt Nam tham dự WPL 2026 gồm Lý Hoàng Nam, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển và Trịnh Linh Giang.

Trong đó, Lý Hoàng Nam và Đỗ Minh Quân thi đấu cho Chennai SuperChamps, còn Trương Vinh Hiển khoác áo Dilli Dillwale. Đáng chú ý, Trịnh Linh Giang xuất hiện trong danh sách chính thức của Team Jaipur, trở thành mảnh ghép quan trọng trong đội hình đa quốc tịch của đội bóng này, bên cạnh nhiều tay vợt quốc tế giàu kinh nghiệm.

Các VĐV tham dự giải đấu (Ảnh: BTC)

Việc các VĐV Việt Nam được lựa chọn thi đấu tại WPL không chỉ là sự ghi nhận về trình độ chuyên môn, mà còn phản ánh sự phát triển nhanh chóng của phong trào pickleball Việt Nam trong những năm gần đây. Từ một bộ môn còn khá mới mẻ, pickleball Việt Nam đang dần xuất hiện trên các bản đồ thi đấu quốc tế, với những gương mặt đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn.

World Pickleball League Season 2 diễn ra từ 27/1 đến 8/2/2026, quy tụ 7 đội, với mô hình thi đấu kết hợp lễ hội thể thao – giải trí, được xem là bệ phóng quan trọng cho pickleball châu Á vươn ra thế giới.