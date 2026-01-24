Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của Cao Văn Bình U23 Việt Nam, đến "người hùng Thường Châu" Bùi Tiến Dũng còn phải khen

Từng là phương án dự phòng cho thủ thành Trung Kiên suốt từ đầu giải, Cao Văn Bình đã tỏa sáng rực rỡ trong trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026. Màn trình diễn điểm 10 cùng pha cản phá luân lưu quyết định đã biến thủ môn gốc Nghệ An thành “người hùng” mới của bóng đá Việt Nam.

Trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng - người hùng Thường Châu năm 2018 cũng dành lời khen và gọi đàn em là người hùng U23 Việt Nam. Đặc biệt, Tiến Dũng cũng từng xuất thần tại U23 châu Á 2018 góp công giúp U23 Việt Nam giành vị trí Á quân năm đó.

Bùi Tiến Dũng khen Cao Văn Bình (Ảnh: CMH)

Trong suốt hành trình từ vòng bảng đến bán kết, vị trí trong khung gỗ của U23 Việt Nam gần như "đóng đinh" cho Trung Kiên. Vì vậy, khi danh sách đội hình xuất phát trận tranh hạng Ba đối đầu U23 Hàn Quốc được công bố, cái tên Cao Văn Bình đã gây không ít bất ngờ cho người hâm mộ và giới chuyên môn.

Tuy nhiên, sự hoài nghi sớm tan biến. Trước sức ép nghẹt thở từ đội bóng xứ kim chi – đội bóng kiểm soát bóng tới 76% thời lượng trận đấu Văn Bình đã đứng vững như một “hòn đá tảng”. Phút 26, anh có pha đổ người xuất thần cản phá cú dứt điểm sấm sét của số 12 bên phía Hàn Quốc, báo hiệu một ngày làm việc thăng hoa.

Khoảnh khắc bản lĩnh trên chấm 11 mét

Sau 120 phút thi đấu quả cảm, trận đấu phải phân định trên chấm luân lưu định mệnh. Tại đây, bản lĩnh của người gác đền sinh năm 2005 mới thực sự được bộc lộ rõ nét nhất.

Ở lượt sút thứ 7, khi áp lực tâm lý đè nặng lên từng nhịp thở của khán giả tại Saudi Arabia, Cao Văn Bình đã đoán đúng hướng và bay người cản phá thành công cú sút của đối thủ. Pha cứu thua “vàng mười” này chính thức giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, giành tấm Huy chương Đồng đầy quý giá. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, những cái ôm siết chặt của đồng đội, đặc biệt là tiền đạo Đình Bắc, đã thay lời tri ân gửi đến người gác đền trẻ tuổi.

Những khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh của Văn Bình (Ảnh: AFC)

Cao Văn Bình sinh ra tại Diễn Châu, Nghệ An – mảnh đất vốn nổi tiếng sản sinh ra những thủ môn tài năng cho bóng đá Việt Nam; hiện đang đầu quân cho CLB Sông Lam Nghệ An, thủ thành 21 tuổi này sở hữu chiều cao 1,83 m. Dù không phải là chiều cao quá vượt trội ở vị trí thủ môn hiện nay, nhưng bù lại, Văn Bình có khả năng đọc tình huống và phản xạ cực nhanh.

Trước khi tỏa sáng tại giải U23 châu Á 2026, Văn Bình vốn đã là cái tên "quen mặt" ở các cấp độ trẻ. Anh từng góp công lớn vào tấm HCV SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm 2025 và nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" tại giải giao hữu CFA Team China vào tháng 3/2025.