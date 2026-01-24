Chân dung Quốc Việt U23 Việt Nam: Là "vua giải trẻ", visual đời thường bảnh bao, đã có bạn gái cực xinh

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt vừa để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc tối ngày 23/1 trong trận đấu tranh hạng 3 U23 châu Á.

Phút thứ 30 của trận đấu, Quốc Việt một lần nữa khiến tất cả phải nhắc tên mình. Từ đường kiến tạo sắc lẹm của Đình Bắc, Việt băng xuống tung cú dứt điểm quyết đoán xé toang mành lưới đội bóng xứ Kim chi. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một bàn thắng mở tỷ số, mà còn là lời khẳng định đanh thép của một "sát thủ" luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc khi được trao cơ hội.

Quốc Việt ghi bàn vào lưới Hàn Quốc (Ảnh: Ted Trần)

Sinh ra tại Hải Phòng nhưng lại trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood JMG, Quốc Việt mang trong mình sự hòa quyện giữa tính cách gai góc của người đất Cảng và lối đá kỹ thuật, hào hoa của học viện liên kết với HAGL. Biệt danh "Vua giải trẻ" không tự nhiên mà có; đó là thành quả của một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 5 lần giành danh hiệu Vua phá lưới ở các cấp độ U17, U19 và U21 quốc gia.

Mỗi khi anh đặt chân vào vòng cấm, đối phương luôn cảm nhận được một sự nguy hiểm tiềm tàng, không phải từ sức mạnh cơ bắp, mà từ những bước chạy chỗ thông minh và khả năng chọn vị trí cực kỳ nhạy bén.

Quốc Việt được mệnh danh là vua giải trẻ (Ảnh: FBNV)

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên thương hiệu của Quốc Việt chính là cái "đầu lạnh". Đứng trước những khung thành rộng mở hay trong những trận cầu rực lửa, gương mặt anh vẫn giữ nguyên một vẻ bình thản đến lạ kỳ. Sự điềm tĩnh ấy đã giúp anh tạo nên những siêu phẩm tại đấu trường châu lục, tiêu biểu là những bàn thắng đẳng cấp vào lưới U20 Australia hay U20 Qatar tại VCK U20 châu Á 2023.

Và tại VCK U23 châu Á khi được HLV Kim Sang-sik cho cơ hội đá chính, Quốc Việt lại toả sáng. Trước đó Quốc từng cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games. Tuy nhiên trong những giải đấu gần đây anh thường ở băng ghế dự bị.

Hành trình bóng đá của Quốc Việt không chỉ trải đầy hoa hồng. Bước ra từ lò đào tạo Nutifood JMG, anh chuyển đến khoác áo HAGL tại V.League. Đây là giai đoạn Việt học cách thích nghi với sự khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp, nơi không còn chỗ cho những sai số như ở giải trẻ.

Quốc Việt gây sốt khi đội mũ cối ở SEA Games 33 khi U22 Việt Nam giành HCV (Ảnh: FBNV)

Đến cuối năm 2024, quyết định chuyển đến CLB Ninh Bình (giải Hạng Nhất) theo dạng cho mượn là một bước đi đầy toan tính. Việc thi đấu cạnh những đàn anh đẳng cấp như Hoàng Đức hay Văn Lâm giúp Việt trui rèn thêm bản lĩnh, đồng thời có nhiều đất diễn hơn để duy trì cảm giác ghi bàn.

Đời thường, Quốc Việt sở hữu gương mặt khá "baby" với những đường nét hài hòa. Đôi mắt sáng nhưng luôn toát lên vẻ điềm tĩnh, nụ cười hiền và có chút bẽn lẽn trước ống kính truyền thông. Quốc Việt lại có lối sống khá khép kín trên mạng xã hội. Anh ít khi chia sẻ những hình ảnh đi chơi mà chủ yếu đăng tải khoảnh khắc tập luyện hoặc những bữa cơm giản dị bên gia đình, bạn bè.

Quốc Việt đời thường tình cảm bên gia đình (Ảnh: FBNV)

Gia đình Quốc Việt (Ảnh: FBNV)