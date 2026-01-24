"Đã quá Việt Nam ơi": U23 Việt Nam ăn mừng rộn ràng MXH sau khi giành HCĐ U23 châu Á

Khép lại hành trình đầy cảm xúc tại U23 châu Á, U23 Việt Nam đã mang về tấm Huy chương Đồng quý giá - phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày mồ hôi, nước mắt và cả những khoảnh khắc tưởng chừng gục ngã. Không chỉ trên sân cỏ, niềm vui chiến thắng còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nơi các cầu thủ đồng loạt "xả ảnh", gửi lời tri ân và tuyên bố sẵn sàng dốc trọn thanh xuân vì màu cờ sắc áo.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, loạt tài khoản Facebook của các tuyển thủ U23 Việt Nam đồng loạt sáng đèn. Từ những bức ảnh ôm chặt lá cờ Tổ quốc, khoảnh khắc cả đội bật khóc vì hạnh phúc cho tới những nụ cười rạng rỡ trên bục nhận huy chương - tất cả tạo nên một "bữa tiệc cảm xúc" khiến CĐV không khỏi nghẹn ngào.

Nhiều cầu thủ chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Tự hào được khoác áo ĐTQG", "Nguyện dốc hết thanh xuân cho lá cờ Tổ quốc", "Đã quá Việt Nam ơi", "Việt Nam tôi đó" hay "Cảm ơn vì đã luôn ở phía sau chúng tôi". Những dòng chữ mộc mạc ấy lại chạm đúng trái tim người hâm mộ - bởi ai cũng thấy được tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các chàng trai áo đỏ suốt giải đấu.

Dưới phần bình luận, CĐV Việt Nam để lại hàng nghìn lời chúc mừng, động viên. Có người gọi đây là "thế hệ vàng mới", có người nhắn nhủ: "Hãy cứ sai, cứ vấp ngã, vì các em còn rất trẻ và phía trước là cả tương lai dài". Không ít fan thừa nhận, tấm HCĐ này không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần và niềm tự hào dân tộc.

Hành trình U23 châu Á khép lại, nhưng một chặng đường mới đang mở ra. Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về những đỉnh cao xa hơn. Và với người hâm mộ, chỉ cần các cầu thủ còn giữ được ngọn lửa: "Vì Tổ quốc - vì màu cờ sắc áo", thì mọi chiến thắng, sớm hay muộn, cũng sẽ đến.