Đình Bắc vẽ cầu vồng giữa sa mạc

Tối 23/1/2026, trong trận tranh hạng Ba đầy kịch tính tại VCK U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc đã sắm vai "người hùng" với một kiến tạo và một siêu phẩm đá phạt vào lưới U23 Hàn Quốc. Bước vào trận đấu với tâm thế quyết tâm giành huy chương, U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik. Phút thứ 30, sân vận động như nổ tung khi Nguyễn Đình Bắc thực hiện pha đi bóng đầy tốc độ bên hành lang cánh trái, loại bỏ hai hậu vệ đối phương trước khi trả ngược dọn cỗ cho Nguyễn Quốc Việt băng vào dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Dù bị dẫn trước, U23 Hàn Quốc vẫn chứng minh đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu lục. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, đội bóng xứ Kim chi đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 68 nhờ pha đánh đầu cận thành.

Phút 70, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm. Số 7 của Việt Nam đã thực hiện một cú sút vòng cung hoàn mỹ, bóng đi với quỹ đạo cực khó găm thẳng vào góc chết khung thành, khiến thủ môn U23 Hàn Quốc hoàn toàn chôn chân. Người hâm mộ gọi đây là: Cầu vồng giữa sa mạc. Đình Bắc khép lại U23 châu Á với 4 pha lập công, trở thành chân sút nội tốt nhất lịch sử U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Đình Bắc sút phạt

Đường bóng đi cực đẹp mắt

Đình Bắc ăn mừng cực nhiệt

Đình Bắc mang băng đội trưởng ở trận đấu này

Ảnh: Ted Trần