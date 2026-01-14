Bất ngờ về Lý Hoàng Nam

Mới đây, trên trang cá nhân chính thức, tay vợt Lý Hoàng Nam đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải những hình ảnh đầu tiên về tổ hợp thể thao LHN Sport Club. Theo thông tin từ nam vận động viên, dự án này sẽ chính thức đi vào hoạt động và khai trương từ ngày 14/1/2026.

Chia sẻ về dự án, Lý Hoàng Nam cho biết đây là "đứa con tinh thần" mà anh đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để xây dựng. Xuất phát từ mong muốn tạo ra một môi trường tập luyện bài bản, tay vợt sinh năm 1997 khẳng định LHN Sport Club không chỉ dành riêng cho bản thân mà là không gian mở để kết nối cộng đồng những người yêu thể thao.

"Có những thứ không được tạo ra trong một ngày. LHN Sport Club cũng vậy. Tôi mong muốn nơi này sẽ trở thành điểm đến giá trị, nơi mọi người có thể tìm thấy sự chỉnh chu và chuyên nghiệp trong từng buổi tập," Lý Hoàng Nam chia sẻ trên trang cá nhân.

Lý Hoàng Nam cho ra mắt tổ hợp sân pickleball

Điểm nhấn đặc biệt của LHN Sport Club chính là hệ thống sân tập hiện đại, được thiết kế chuyên dụng cho bộ môn pickleball, môn thể thao đang "làm mưa làm gió" và thu hút đông đảo người chơi tại Việt Nam thời gian qua.

Lý Hoàng Nam là một trong những vận động viên Việt Nam tham gia hệ thống giải chuyên nghiệp thế giới PPA Tour. Dấu ấn lớn nhất trong năm 2025 của tay vợt này là chức vô địch đơn nam PPA Tour Hàng Châu.

Lý Hoàng Nam tại sân tập của riêng mình

Tổ hợp sân với tông màu cực dễ chịu, năng động



