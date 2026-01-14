Con cả nhà Beckham âm thầm "chống lại" vợ tiểu thư tỷ phú giữa lúc mâu thuẫn với nhà Beckham chạm đáy

Drama gia đình Beckham tiếp tục leo thang theo hướng khó lường, nhưng giữa bức tranh đầy căng thẳng ấy, một chi tiết nhỏ lại khiến David và Victoria Beckham như "bám víu" được vào tia hy vọng mong manh: Brooklyn Beckham đã không làm theo hành động quyết liệt của vợ - Nicola Peltz.

Trong khi Nicola Peltz khiến dư luận sốc toàn tập khi xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến nhà chồng trên Instagram, Brooklyn lại chọn cách… đứng yên.

Brooklyn Beckham từ chối làm theo vợ mình, sau khi Nicola xóa mọi dấu vết của gia đình Beckham trên tài khoản Instagram (Ảnh: Getty)

Nicola "dọn sạch" Instagram - động thái bị xem là chạm đáy mâu thuẫn

Tối qua, mâu thuẫn gia đình Beckham chính thức chuyển sang giai đoạn bị đánh giá là đen tối nhất từ trước đến nay. Nicola Peltz, nàng dâu cả xuất thân nhà tỷ phú, đã xóa hàng loạt hình ảnh từng gắn bó với bố mẹ chồng: từ những chuyến nghỉ dưỡng gia đình, các dịp lễ kỷ niệm cho đến những cột mốc quan trọng trong mối quan hệ.

Hành động "xóa sạch" này nhanh chóng bị xem là tuyên bố cắt đứt công khai, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng trước mức độ căng thẳng trong gia đình quyền lực bậc nhất showbiz Anh.

Mối quan hệ giữa nàng dâu Nicola và gia đình Beckham đã chạm đáy (Ảnh: IGNV)

Brooklyn không xóa ảnh gia đình: Chi tiết nhỏ nhưng "cứu cánh" tinh thần cho David - Victoria

Trái ngược hoàn toàn với vợ, Brooklyn Beckham không hề động đến Instagram cá nhân. Trang cá nhân của anh vẫn tràn ngập hình ảnh gia đình Beckham, bao gồm cả bức ảnh Giáng sinh 2024 - nơi Brooklyn tươi cười bên bố mẹ David - Victoria, các em Romeo, Cruz và cô em út Harper.

Không chỉ vậy, loạt ảnh khác vẫn còn nguyên: ảnh chụp cùng bố David, khoảnh khắc bên mẹ trên bãi biển, những lần thân thiết với Romeo và Cruz. Theo nguồn tin thân cận, chính sự "không hành động" này của Brooklyn đã mang lại lạc quan mới cho David và Victoria, rằng mọi chuyện có lẽ vẫn chưa hoàn toàn vượt tầm cứu vãn.

Brooklyn cùng bố mẹ trên thảm đỏ (Ảnh: Getty)

Brooklyn vẫn giữ lại hình ảnh gia đình ruột thịt trên Instagram cá nhân (Ảnh: IGNV)

Nhà Beckham "không chơi trò nhỏ nhen", vẫn giữ ảnh con dâu

Đáng chú ý, dù Nicola đã xóa ảnh, David và Victoria Beckham vẫn giữ nguyên hình ảnh của Brooklyn và Nicola trên tài khoản cá nhân, bao gồm cả bài đăng kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi.

Bạn bè của gia đình cho biết vợ chồng Beckham quyết tâm không đáp trả bằng bất kỳ hành động nào có thể làm tổn thương con trai và con dâu, thậm chí "từ chối chơi trò nhỏ nhen" trên mạng xã hội - dù chính nơi đây đang trở thành chiến trường căng thẳng nhất.

Những giây phút ấm áp của Brooklyn bên bố - David Beckham (Ảnh: Instagram)

Drama đến mức… liên lạc chỉ qua luật sư

Trước đó, Brooklyn và Nicola được cho là đã chặn toàn bộ gia đình Beckham trên mạng xã hội, bao gồm cả David, Victoria, Romeo, Cruz và Harper, sau khi Victoria chỉ đơn giản… thả tim một video nấu ăn của Brooklyn.

Chưa dừng lại, cặp đôi còn gửi thư pháp lý đề nghị gia đình không được tag Brooklyn trên mạng xã hội và mọi liên lạc trong tương lai phải thông qua luật sư.

Dù vậy, Brooklyn vẫn giữ mối quan hệ với ông bà nội - Ted và Sandra Beckham. Nhưng gia đình từng được xem là gắn bó bậc nhất này giờ đây đang bị chia cắt rõ rệt, khi Brooklyn và Nicola sống biệt lập tại California.

Nguồn tin tiết lộ Brooklyn và Nicola muốn một cuộc hòa giải kín đáo, đồng thời mong bố mẹ Brooklyn phải là người lên tiếng xin lỗi.