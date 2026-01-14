Lý Hoàng Nam trong vòng tay Kỳ Duyên và Hương Giang (Video: FBNV)

Mới đây, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về khoảnh khắc cực thú vị khi tay vợt đình đám Lý Hoàng Nam được vây quanh bởi hai Hoa hậu với visual xinh đẹp bắt mắt - Kỳ Duyên và Hương Giang trên một sân pickleball. Hình ảnh được ghi lại khi Lý Hoàng Nam hướng dẫn Kỳ Duyên những kĩ năng cơ bản của pickleball bởi cô nàng chỉ mới gần đây mới tiếp cận với môn thể thao hot trend này.

Trong đoạn video đang viral, Lý Hoàng Nam diện đồ thể thao đơn giản, phong thái đúng chuẩn vận động viên: gọn gàng, khỏe khoắn và có phần… hơi ngại ngùng. Trái ngược lại, Kỳ Duyên và Hương Giang lại cực kỳ năng động, thoải mái di chuyển, tương tác tự nhiên xung quanh nhà vô địch PPA Tour Asia. Có lúc Kỳ Duyên và Hương Giang nắm tay nhau thành một vòng tay lớn và Lý Hoàng Nam vẫn điềm nhiên đứng giữa khung hình với nụ cười tươi rói. Khung cảnh chẳng khác nào một tụ tập bạn bè vui vẻ nhưng lại vô tình tạo nên "tổ hợp visual" khiến ai xem cũng phải tua lại vài lần.

Ngoài ra, visual trắng phát sáng của hai nàng hậu cũng được netizen khen hết lời. Cả hai đều chọn những item thời trang năng động phù hợp với bộ môn pickleball nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính, quyến rũ.

Điều khiến cư dân mạng thích thú nhất chính là phản ứng của Lý Hoàng Nam: đứng giữa hai người đẹp nhưng biểu cảm của anh vẫn giữ đúng chất "boy thể thao" - điềm tĩnh, hiền lành, có chút lúng túng đáng yêu. Netizen nhanh chóng để lại loạt bình luận hài hước: "Đây đúng là đỉnh cao của sự áp lực hạnh phúc", "Xin vía đứng giữa hai cực phẩm mà vẫn giữ được sự bình thản", "Kỳ Duyên và Hương Giang đẹp gái còn Lý Hoàng Nam điển trai"...

Khoảnh khắc Lý Hoàng Nam trong "vòng tay" Kỳ Duyên - Hương Giang đơn giản chỉ là một lát cắt vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến MXH rộn ràng. Và rõ ràng, dù ở sân tennis, sân pickleball hay trong những tình huống đời thường thế này, Lý Hoàng Nam vẫn luôn là cái tên thu hút spotlight theo một cách rất riêng.