Viral loạt video người dân Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc, khi U90 cổ vũ U23 cực đáng yêu!

Viral loạt video người dân Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc, mỗi mái nhà một tình yêu với ĐT U23 Việt Nam (Nguồn: Tổng hợp)

Không cần ra sân vận động, không cần pháo sáng hay khán đài rực lửa, đêm qua MXH vẫn "nổ tung" theo đúng nghĩa đen khi U23 Việt Nam thi đấu trận cuối vòng bảng U23 châu Á gặp U23 Ả Rập Xê Út. Khắp các nền tảng từ Facebook, TikTok đến Threads, đâu đâu cũng là những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người dân dán mắt vào màn hình TV, điện thoại để cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Từ quán cà phê đông nghịt khách, phòng khách gia đình, ký túc xá sinh viên cho tới nhà xưởng, công trường… mỗi chiếc màn hình đều hóa thành một khán đài thu nhỏ. Không khí căng như dây đàn cho đến thời khắc Đình Bắc lập công.

Và rồi khoảnh khắc ấy đến. Bàn thắng của Đình Bắc vừa được ghi, tiếng hò reo vang lên khắp nơi, có người bật dậy ôm chầm lấy nhau, có nhóm cổ động viên hét khản cổ, thậm chí có ông bố bỉm sữa ôm con trong lòng không dám hò hét nhưng chân vẫn nhún nhảy vui mừng, có người đi xe ngoài đường bỗng táp vào lề đường ăn mừng chiến thắng, cũng có cụ bà 83 tuổi nằm xem bóng đá một mình rồi mỉm cười mãn nguyện khi U23 Việt Nam có bàn thắng...

Những đoạn clip mộc mạc nhưng đầy cảm xúc nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt. Không cần dàn dựng cầu kỳ, chỉ là niềm vui rất thật của người Việt khi thấy đội tuyển ghi bàn - thứ cảm xúc khiến ai xem lại cũng phải nổi da gà.

Có lẽ đó chính là điều đặc biệt của bóng đá Việt Nam: yêu nước không ở đâu xa, cứ đội tuyển ghi bàn là cả nước vui chung một nhịp - ăn mừng… như được sản xuất theo lô.