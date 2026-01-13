Vì sao U23 Việt Nam thắng nhưng U23 Jordan lại bật khóc, nhảy lên ăn mừng?

Rạng sáng ngày 13/1, lượt trận cuối cùng bảng A VCK U23 Châu Á 2026 đã diễn ra với những diễn biến nghẹt thở đến giây cuối cùng. Tâm điểm đổ dồn về sân vận động Al Faisal, U23 Việt Nam đối đầu với "gã khổng lồ" U23 Saudi Arabia.

Dù bị đánh giá thấp hơn trước đương kim vô địch sở hữu dàn sao đắt giá, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0. Kết quả này không chỉ nối dài kỷ lục ấn tượng của HLV Kim Sang Sik mà còn trực tiếp biến Saudi Arabia thành cựu vương ngay từ vòng bảng.

Giọt nước mắt của U23 Jordan

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan đã hoàn thành nhiệm vụ cần thiết khi đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, quyền tự quyết vốn không nằm trong tay họ. Nếu Việt Nam hòa hoặc thua Saudi Arabia, Jordan sẽ phải xách vali về nước.

Ngay khi kết thúc trận đấu của mình, toàn bộ BHL và cầu thủ Jordan đã không vào phòng thay đồ. Họ tụ tập sát đường biên, cùng nhau theo dõi những phút bù giờ định mệnh qua màn hình điện. Ngay khi trận đấu kết thúc, U23 Việt Nam chiến thắng đã khiến BHL và cầu thủ U23 Jordan nhảy lên ăn mừng bởi U23 Việt Nam đã giúp U23 Jordan giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026.

HLV U23 Jordan bật khóc khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia (Video- AFC)