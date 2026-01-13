Đẹp hơn cả chiến thắng: Đình Bắc cùng dàn sao U23 Việt Nam chụm đầu an ủi đội trưởng Saudi Arabia đang khóc nức nở

Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út rạng sáng 13/1 cũng là lúc cả SVĐ lặng đi trong nỗi buồn của đông đảo CĐV chủ nhà đang phủ xanh khán đài. Với chiến thắng 1-0, U23 Việt Nam chính thức tiễn chủ nhà Ả Rập Xê Út rời U23 châu Á 2026 sau vòng bảng, để lại phía sau những hình ảnh đầy cảm xúc - đặc biệt là cảnh các cầu thủ đội bạn gục đầu, bật khóc ngay trên sân.

Các cầu thủ Ả Rập Xê Út người ôm mặt nức nở, người đứng lặng lẽ giữa sân cỏ, người vùi đầu vào đôi bàn tay mà khóc, có người lại hướng ánh mắt thất thần nhìn về khán đài, cũng có cầu thủ gục đầu xuống sân, trên tay còn nguyên tấm băng đội trưởng in dấu ấn của U23 châu Á... Những khoảnh khắc ấy khiến người hâm mộ Ả Rập Xê Út không khỏi chạnh lòng. Là chủ nhà, lại được kỳ vọng rất lớn, nhưng thất bại trước U23 Việt Nam đã biến giấc mơ đi tiếp của họ thành dang dở.

Trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra căng thẳng đúng chất "đại chiến". U23 Ả Rập Xê Út kiểm soát bóng nhiều, chơi áp sát và liên tục gây sức ép, nhưng U23 Việt Nam cho thấy bản lĩnh đáng nể. Hàng thủ chơi kỷ luật, thủ môn chắc chắn, trong khi tuyến trên tận dụng cơ hội cực tốt để kết liễu hy vọng của đội chủ nhà.

Khi mọi thứ khép lại, sự đối lập cảm xúc hiện rõ trên sân: Một bên là U23 Việt Nam ăn mừng đầy hạnh phúc, ôm chầm lấy nhau. Một bên là các cầu thủ Ả Rập Xê Út lặng lẽ cúi đầu, có người không kìm được nước mắt.

Và khoảnh khắc đáng nhớ hơn cả đang viral trên MXH là khi các cầu thủ U23 Việt Nam tiến đến ôm và an ủi, đưa nước cho đội trưởng Ả Rập Xê Út đang gục đầu nức nở. Hình ảnh ấy đẹp hơn bất cứ lời lẽ mô tả nào, thể hiện tinh thân fair-play của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau chiến thắng.

Đình Bắc cùng dàn sao U23 Việt Nam cùng nhau an ủi đội trưởng U23 Ả Rập Xê Út

Hình ảnh cầu thủ chủ nhà bật khóc ngay trên sân nhà nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành khoảnh khắc được chia sẻ nhiều sau trận đấu. Không ít CĐV thừa nhận: thất bại này quá đau đớn với Ả Rập Xê Út, nhưng cũng là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ và bản lĩnh của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Loại đội chủ nhà để tiến sâu tại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ tạo nên cột mốc lịch sử mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: chúng ta không còn là "kẻ chiếu dưới" ở châu Á.

Chiến thắng này không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa, mà còn khiến cả châu lục phải nhìn U23 Việt Nam bằng ánh mắt hoàn toàn khác.