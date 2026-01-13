U23 Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử, HLV Kim Sang-sik khẳng định: Tiếp tục viết tiếp kỳ tích ở giải châu Á

Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước đương kim vô địch Ả Rập Xê Út để khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, HLV Kim Sang-sik đã không giấu nổi niềm tự hào về các học trò trong buổi họp báo rạng sáng ngày 13/1.

Dưới sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà, U23 Việt Nam đã đứng vững và giành lấy tấm vé vào tứ kết bằng bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc.

"Đầu tiên, tôi muốn khẳng định đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Đối đầu với một đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út ngay trên sân nhà của họ chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi muốn dành lời cảm ơn lớn nhất tới các cầu thủ, những người đã chiến đấu như những chiến binh để bảo vệ thành quả", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi Đình Bắc (Ảnh: Ted Trần)

Khi được hỏi về bí quyết giúp U23 Việt Nam giành trọn 9 điểm tại bảng A, một kỳ tích chưa từng có trước đó, ông Kim nhấn mạnh vào tinh thần tập thể:

"Các cầu thủ đã nỗ lực cống hiến vượt cả mong đợi. Màn trình diễn của toàn đội hôm nay là cực kỳ xuất sắc. Chúng tôi không chỉ thắng về tỉ số mà còn thắng về bản lĩnh khi đối mặt với áp lực".

Về khoảnh khắc ghi bàn của Đình Bắc, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho rằng đó là kết quả của sự tự tin và khả năng chớp thời cơ tuyệt vời: "Đình Bắc đã có một pha dứt điểm góc hẹp rất đẳng cấp. Đó là phần thưởng cho sự kiên trì của cậu ấy và toàn đội trong suốt hiệp đấu thứ 2".

Hướng tới mục tiêu xa hơn

Dù đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, HLV Kim Sang-sik ngay lập tức thể hiện sự tập trung cho mục tiêu tiếp theo tại vòng knock-out. Khi được hỏi về đối thủ tiềm năng ở tứ kết, ông cho biết ban huấn luyện sẽ không chủ quan.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao các trận đấu còn lại của bảng B để phân tích, đánh giá kỹ lưỡng từng đối thủ. Dù đối đầu với ai, U23 Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị với tâm thế cao nhất để tiếp tục hành trình này", ông Kim khẳng định.

Kết thúc buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ:

"Cũng như ở SEA Games, hay ở giải đấu này, nhờ có tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, các cầu thủ mới có thể thể hiện hết khả năng và đạt được kết quả tốt như hiện tại. Một lần nữa, xin cảm ơn tới tất cả CĐV. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích này ở tứ kết".