Diễn biến U23 Việt Nam đấu U23 Ả Rập Xê Út lúc 23h30 hôm nay: Trận "sống còn" quyết định tấm vé đi tiếp

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Ả Rập Xê Út thuộc bảng A giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 23h30 hôm nay 12/1. Đây là trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam cũng như xác định ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1). Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, những gương mặt như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát đang dần trưởng thành, trở thành bộ khung vững chắc cho lối chơi của toàn đội.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Kyrgyzstan cũng đã phơi bày những khoảng trống nhất định. Đã có những thời điểm hàng thủ Việt Nam lúng túng trước lối chơi giàu thể lực và áp sát của đối phương. Đây là bài học mà ban huấn luyện cần sớm khắc phục khi đối đầu với một đội bóng có đẳng cấp cao hơn ở lượt trận cuối.

Cơ hội cho U23 Việt Nam

Chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út lại đang ở thế chân tường. Thất bại bất ngờ trước U23 Jordan buộc họ phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu này để tự quyết số phận. Sức ép từ khán đài và tâm lý buộc phải thắng có thể là "con dao hai lưỡi". Lối chơi tấn công biên đơn điệu của đội bóng Tây Á được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ lùi sâu, kỷ luật của U23 Việt Nam. Đặc biệt, khả năng chống phản công yếu kém của họ chính là "tử huyệt" để những cầu thủ tốc độ như Quốc Việt hay Văn Khang khai thác.

Cục diện bảng A hiện tại cho thấy U23 Việt Nam chỉ bị loại trong một kịch bản rất khó xảy ra (thua cách biệt 3 bàn trở lên và Jordan thắng Kyrgyzstan). Do đó, mục tiêu thực tế nhất của thầy trò ông Kim là giữ vững ngôi đầu bảng.

Nếu giành ít nhất 1 điểm, Việt Nam sẽ giữ vị trí số 1 bảng A, đồng nghĩa với việc tránh được U23 Nhật Bản – ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở vòng tứ kết. Đây là toan tính chiến thuật quan trọng để bảo toàn lực lượng và tiến sâu tại giải năm nay.