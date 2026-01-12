60 đội bóng tranh tài sôi nổi tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) là giải đấu được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với LĐBĐ Việt Nam (VFF) tổ chức thường niên trong khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9/1 đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Ngày thể thao Việt Nam 27/3. Giải đấu này đã chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG.

Các đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía bắc (Ảnh: Đinh Huy)

Phát biểu khai mạc vòng loại khu vực phía Bắc TNSV THACO cup 2026, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên khẳng định, đây không chỉ là một sự kiện thi đấu, mà còn là ngày hội lớn của sinh viên cả nước - nơi lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi.

"Đã khẳng định được uy tín và tạo dấu ấn mạnh mẽ qua mà 3 mùa, giải bóng đá TNSV Việt Nam lần thứ 4 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Giải đấu thực sự đã trở thành sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao thể chất, hun đúc ý chí, và tạo môi trường để các bạn trẻ kết nối, sẻ chia và trưởng thành" nhà báo Trần Việt Hưng nói.

Nhà báo Trần Việt Hưng phát biểu (Ảnh: Tuấn Minh)

Giải đấu năm nay thu hút 60 đội bóng tham dự, trong đó 59 đội thi đấu ở 4 khu vực và Trường ĐH Nha Trang, đội chủ nhà vòng chung kết được đặc cách vào thẳng vòng chung kết, tranh chức vô địch. Riêng tại khu vực phía bắc, số lượng đội năm nay tăng lên 12 đội.

Đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị, HCV và phần thưởng 300 triệu đồng; đội á quân sẽ nhận bảng danh vị, HCB cùng phần thưởng 150 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba sẽ nhận bảng danh vị, HCĐ cùng phần thưởng 70 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách sẽ nhận bảng danh vị cùng 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam tiếp tục có nhiều giải thưởng mang tính cạnh tranh cao như giải cổ vũ đẹp (40 triệu đồng), giải cổ vũ ấn tượng (30 triệu đồng), giải cổ vũ fair-play (20 triệu đồng)…