Trọng tài cực gắt, tỉ lệ thổi penalty 100% tại các kỳ U23 châu Á bắt chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia

Trận đấu lượt cuối bảng A diễn ra vào lúc 23h30 tối nay (12/01) giữa U23 Việt Nam và U23 Saudia Arabia có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng và tấm vé đi tiếp.

LĐBĐ Châu Á (AFC) vừa chính thức bổ nhiệm trọng tài Alexander George King điều hành trận đấu này.

Trọng tài Alexander George King điều hành trận đấu then chốt giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC)

Theo dữ liệu từ hệ thống thống kê Transfermarkt, Alexander George King nổi tiếng với phong cách cầm còi cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có phần "khắt khe". Trong 196 trận đấu chuyên nghiệp mà vị trọng tài người Australia này bắt chính, ông đã rút ra tới 739 thẻ vàng và 33 thẻ đỏ.

Tính trung bình, mỗi trận đấu ông King "rút" các cầu thủ 3,77 thẻ vàng và 0,16 thẻ đỏ. Đây là những con số khiến bất kỳ đội bóng nào có lối chơi thiên về va chạm cũng phải e dè.

Đáng chú ý hơn cả là sự quyết đoán của ông King trong khu vực cấm địa. Trong sự nghiệp, ông đã thổi tổng cộng 63 quả phạt đền (tỷ lệ 0,32 lần/trận).

Riêng tại sân chơi U23 châu Á, ông Alexander George King đang sở hữu một thống kê khiến dân tình xôn xao. Trong cả 3 lần bắt chính tại các vòng chung kết năm 2022, 2024 và 2026, ông đều chỉ tay vào chấm phạt đền. Tổng số thẻ ông rút ra trong các trận đấu này cũng rất cao, lên tới 18 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ.

Hỗ trợ cho ông King trong trận đấu tới là tổ trọng tài đồng hương Australia. Đặc biệt, người điều hành phòng VAR là bà Katherine Margaret Jacewicz – một trong những nữ trọng tài VAR giàu kinh nghiệm bậc nhất của AFC hiện nay.