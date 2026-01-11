Chân dung Lê Văn Thuận U23 Việt Nam: 19 tuổi được mệnh danh là "Lamine Yamal xứ Thanh", lên hẳn trang chủ FIFA

Nếu phải tìm một cái tên đại diện cho sự bùng nổ của bóng đá trẻ Việt Nam giai đoạn 2024-2026, đó chắc chắn phải là Lê Văn Thuận. Sinh ngày 15/07/2006 tại vùng đất học và võ Thanh Hóa, Văn Thuận sớm bộc lộ những tố chất là kèo trái có đôi chân cực ngoan, tư duy chơi bóng hiện đại và một tâm lý thi đấu già dặn trước tuổi.

Biệt danh "Lamine Yamal xứ Thanh" không phải là một sự tâng bốc quá đà. Cũng giống như ngôi sao của Barcelona, Văn Thuận bước ra ánh sáng từ rất sớm. Sau màn trình diễn chói sáng tại giải U21 Quốc gia 2024, anh được HLV Velizar Popov đôn lên đội một Đông Á Thanh Hóa. Ngay trong mùa giải V.League 2024/25, cầu thủ trẻ này đã khiến cả giải đấu phải ngả mũ với 16 lần ra sân và danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải". Siêu phẩm cứa lòng vào lưới CLB TP.HCM năm đó vẫn được coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử đội bóng xứ Thanh.

Văn Thuận tạo dấu ấn mạnh mẽ tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á (Ảnh: Ted Trần)

Người hùng của những khoảnh khắc lịch sử

Sự nghiệp quốc tế của Văn Thuận thăng tiến với tốc độ phi mã. Văn Thuận từng cùng đồng đội giành chức Á quân U16 Đông Nam Á. Sau đó, anh chính là nhân tố chủ chốt trong đội hình U22 Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 vào cuối năm 2025. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kim Sang-sik, Văn Thuận trở thành một "quân bài tẩy" đáng sợ với khả năng gây đột biến từ hành lang cánh.

Đỉnh cao mới nhất của anh vừa được thiết lập vào tối ngày 9/1/2026 tại Saudi Arabia. Trong trận đấu nghẹt thở với U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 Châu Á, Văn Thuận vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng "quý như vàng" ở phút 87. Cú đánh đầu của anh không chỉ đem về chiến thắng 2-1 mà còn chính thức đưa U23 Việt Nam rộng cửa vào vòng tứ kết sớm U23 châu Á. Hình ảnh Văn Thuận ăn mừng bằng cách dang rộng hai tay giống phong cách "Bellingham" đã phủ sóng khắp mạng xã hội, kèm theo những lời khen ngợi có cánh từ AFC và FIFA. Trên trang chủ cả FIFA và AFC đều đăng tải bức ảnh của Văn Thuận và dành lời khen.

FIFA và AFC đều đăng tải ảnh của Văn Thuận (Ảnh: AFC)

Kỳ vọng vào tương lai

Văn Thuận sở hữu chiều cao 1m76, đểm mạnh nhất của anh là khả năng đi bóng lắt léo, thăng bằng cực tốt trong không gian hẹp và những cú dứt điểm có độ xoáy cao. Tuy nhiên, điều khiến HLV Kim Sang-sik tin dùng anh nhất chính là sự đa năng vì có thể đá tốt ở cả hai cánh, thậm chí đóng vai trò hộ công khi cần thiết.

Ngoài sân cỏ, Văn Thuận vẫn giữ được sự khiêm nhường vốn có của người con xứ Thanh. Sau mỗi bàn thắng, anh luôn nhắc về tập thể và lòng biết ơn đối với người hâm mộ. Sự trưởng thành về cả chuyên môn lẫn đạo đức khiến Văn Thuận trở thành hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ. Với 6 điểm tuyệt đối tại bảng A VCK U23 Châu Á 2026, Văn Thuận và đồng đội đang đứng trước cơ hội tái hiện kỳ tích Thường Châu năm nào.