U.23 Việt Nam toàn thắng, truyền thông Đông Nam Á ngả mũ trước "phép thuật" của HLV Kim Sang-sik

Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U23 Kyrgyzstan tối ngày 9/1 đã giúp U23 Việt Nam duy trì mạch toàn thắng với 6 điểm tuyệt đối tại bảng A. Sau khi thắng đối thủ mạnh Jordan ở ngày ra quân, màn trình diễn trước Kyrgyzstan một lần nữa khẳng định sức mạnh của dàn cầu thủ vừa bước lên đỉnh cao SEA Games 33.

Tờ Siam Sport của Thái Lan nhận định: "Các cầu thủ trẻ Việt Nam đang viết nên trang sử mới. Nếu chính thức đi tiếp, đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp họ góp mặt ở tứ kết châu lục – một minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc của nền bóng đá này".

U23 Việt Nam đem đến cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ trong hành trình tại U23 châu Á (Ảnh: Ted Trần)

Dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

Sự thay đổi rõ rệt nhất của U23 Việt Nam nằm ở khả năng thích nghi chiến thuật linh hoạt. Truyền thông Indonesia đặc biệt ấn tượng với cách HLV Kim Sang-sik điều binh khiển tướng.

Kênh CNN Indonesia phân tích sâu: "Dưới bàn tay của ông Kim, U23 Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện. Họ có thể chơi tấn công phủ đầu khiến Jordan choáng váng, nhưng cũng biết cách giữ sự điềm tĩnh và kỷ luật khi bị Kyrgyzstan gỡ hòa. Bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 không phải là may mắn, đó là kết quả của một lối chơi có bản sắc và sự tự tin cao độ".

Chiến thuật đặc biệt của HLV Kim Sang-sik (Ảnh: Ted Trần)

Trong khi đó, tờ Khaosod (Thái Lan) nhấn mạnh vào tinh thần thi đấu: "U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn dự đoán trước Kyrgyzstan, nhưng chính lối chơi gắn kết và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp họ bảo vệ thành quả. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại".

Không chỉ dừng lại ở kết quả tỉ số, U.23 Việt Nam đang được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Đông Nam Á tại giải đấu đang diễn ra ở Ả Rập Xê Út. Trang Seasia Goal không ngần ngại gọi hành trình của thầy trò ông Kim là "một hành trình hoàn hảo".

Với nền tảng là những cầu thủ trẻ tài năng và một chiến lược gia am hiểu bóng đá Á Đông, U23 Việt Nam đang cho thấy hình ảnh của một đội bóng sẵn sàng bùng nổ đúng lúc.