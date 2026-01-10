Dụi mắt không nhận ra Kubi con trai Khánh Thi - Phan Hiển

Trong giải đấu mới đây, cặp đôi nhí Kubi và May đã khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi khi xuất hiện trong những bộ cánh mang đậm dấu ấn lịch sử của "nữ hoàng Dancesport" Khánh Thi và kiện tướng Phan Hiển từ hơn một thập kỷ trước.

Trên trang cá nhân của mình, kiện tướng Khánh Thi đã chia sẻ những hình ảnh đầy tự hào về con trai Kubi (Minh Cường) và bạn nhảy May (Linh San). Điều khiến khán giả chú ý hơn cả không chỉ là những bước nhảy điêu luyện mà chính là bộ trang phục thi đấu mà hai bé đang mặc.

Con trai và bạn nhảy mặc lại đồ của Khánh Thi - Phan Hiển 15 năm trước (Ảnh: FBNV)

Đây chính là bộ trang phục mà vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển từng diện để chinh chiến tại các đấu trường khiêu vũ từ hơn 15 năm trước. Việc tái hiện lại hình ảnh của cha mẹ trong một diện mạo mới đã tạo nên một khoảnh khắc "kế thừa" vô cùng ý nghĩa, minh chứng cho sự tiếp nối đam mê giữa hai thế hệ.

Trang phục mà Khánh Thi và Phan Hiển thi giải châu Á 15 năm trước (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành "cơn mưa" lời khen cho cặp đôi nhí. Một khán giả xúc động bình luận: "Lúc nhìn Kubi May trong trang phục này mình đã nhận ra bộ váy của cô Thi năm nào. Thật tuyệt vời, một sự kế thừa rất có ý nghĩa. Chúc mừng hai con và chúc mừng thầy cô!".

Kubi và bạn nhảy hiện tại (Ảnh: FBNV)

Kubi được nhận xét là "bản sao" của bố Phan Hiển với phong cách trình diễn lịch lãm nhưng không kém phần máu lửa. Càng lớn cậu nhóc càng chững chạc, 11 tuổi đã cao lớn gần bằng bố. Trước đó Kubi và bạn nhảy May đã xuất sắc giành huy chương Vàng tại giải Syllabus World Championship tổ chức tại Ý trong hai năm liên tiếp. Đây là giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi thiếu nhi, quy tụ hàng trăm cặp thí sinh mạnh từ khắp nơi trên thế giới.

Việc lưu giữ những bộ đồ thi đấu suốt 15 năm để chờ ngày các con diện lên sàn đấu không chỉ là sự trân trọng quá khứ, mà còn là cách Khánh Thi – Phan Hiển truyền ngọn lửa đam mê và niềm tự hào nghề nghiệp cho thế hệ mai sau.