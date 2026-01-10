Vì sao Đình Bắc U23 Việt Nam bị kiểm tra doping?

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước U23 Kyrgyzstan, hai tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Bắc đã được Ban tổ chức yêu cầu ở lại để thực hiện quy trình kiểm tra doping ngẫu nhiên. Đây là lần đầu tiên tại vòng chung kết năm nay, các cầu thủ Việt Nam phải thực hiện thủ tục kiểm tra này.

Do vừa trải qua 90 phút thi đấu cường độ cao và rơi vào tình trạng mất nước, cả Đình Bắc và Xuân Bắc đã gặp khó khăn trong việc lấy mẫu thử. Hai cầu thủ được yêu cầu uống thêm nhiều nước và phải lưu lại phòng kiểm tra đến tận hơn hai tiếng rưỡi sau khi trận đấu kết thúc, mới có thể rời sân về khách sạn đội tuyển.

Đây là quy trình kiểm tra doping ngẫu nhiên định kỳ từ Ban tổ chức. Việc lựa chọn cầu thủ hoàn toàn khách quan, không liên quan đến phong độ hay nghi vấn vi phạm, nhằm duy trì sự minh bạch và tinh thần fair-play cho giải đấu.

Đình Bắc rời phòng kiểm tra doping ra về (Ảnh: TV360)

Vai trò của "song Bắc" trong sơ đồ HLV Kim Sang-sik

Trong trận đấu then chốt này, Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 2003) được tin tưởng sắp đá chính ngay từ đầu trước khi rời sân ở phút 63. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) vào sân từ băng ghế dự bị để gia tăng sức ép lên hàng thủ đối phương. Cả hai đều được xem là những quân bài quan trọng của HLV Kim Sang-sik trong chiến dịch chinh phục đấu trường châu lục năm nay.

Chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan đưa thầy trò ông Kim Sang-sik lên ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối. Với kết quả này, U23 Việt Nam đang nắm lợi thế cực lớn. Ở lượt trận cuối cùng gặp chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 12/1 tới, chỉ cần một kết quả hòa, U23 Việt Nam sẽ chính thức đi tiếp vào tứ kết với ngôi nhất bảng.