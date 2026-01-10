U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết trong trường hợp nào?

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế cực lớn để ghi tên mình vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, ở lượt trận muộn U23 Saudi Arabia bất ngờ thất bại trước U23 Jordan với tỷ số 3-2 khiến cục diện bảng A vẫn ẩn chứa những biến số bất ngờ đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang Sik phải có những tính toán chi li cho trận đấu cuối cùng.

Cơ hội để U23 Việt Nam nào tứ kết

Thứ nhất chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng mà không cần quan tâm đến kết quả các cặp đấu khác .

Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất là để thua Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn sẽ giành vé vào tứ kết nếu U23 Kyrgyzstan không thua U23 Jordan trong trận đấu cùng giờ .

Cục diện chỉ thực sự trở nên phức tạp nếu U23 Việt Nam thất thủ trước U23 Saudi Arabia, đồng thời U23 Jordan đánh bại U23 Kyrgyzstan . Khi đó, cả ba đội Việt Nam, Saudi Arabia và Jordan sẽ cùng có 6 điểm, buộc ban tổ chức phải xét đến chỉ số đối đầu trực tiếp giữa ba bên để chọn ra hai đội đi tiếp

Dựa trên các kết quả hiện tại (Việt Nam thắng Jordan 2-0, Jordan thắng Saudi Arabia 3-2), các kịch bản dựa trên tỷ số trận đấu cuối được đưa ra như sau:

- Việt Nam thua cách biệt 1 bàn: Chúng ta vẫn sẽ đứng nhất bảng với hiệu số đối đầu là 1

- Việt Nam thua cách biệt 2 bàn: Đội tuyển sẽ đứng nhì bảng với hiệu số đối đầu là 0

- Việt Nam thua cách biệt 3 bàn (nhưng ghi được từ 2 bàn thắng trở lên, ví dụ 2-5): Việt Nam vẫn xếp nhì bảng nhờ hơn Jordan về số bàn thắng ghi được trong nhóm các đội bằng điểm

- Trường hợp thua 1-4: Đây là kịch bản "đau đầu" nhất khi mọi chỉ số đối đầu giữa Việt Nam và Jordan đều ngang bằng. Lúc này, hiệu số bàn thắng bại của toàn giải đấu sẽ được đem ra để phân định tư cách đi tiếp.

Mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng cánh cửa đi tiếp vẫn có thể khép lại nếu U23 Việt Nam để thua trắng 0-3 hoặc thất bại với cách biệt từ 4 bàn trở lên trước đối thủ Tây Á.

U23 Việt Nam cần 1 điểm để nắm quyền tự quyết vào tứ kết (Ảnh: Ted Trần)

Dù đang nắm quyền tự quyết, U23 Việt Nam vẫn cần một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tập trung cao độ. Mục tiêu tốt nhất của toàn đội chắc chắn là ít nhất 1 điểm trước Saudi Arabia để hiên ngang bước vào tứ kết với vị thế của đội dẫn đầu .