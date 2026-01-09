DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu!

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam:

Sau khởi đầu với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để ghi tên mình vào vòng knock-out sớm một vòng đấu. Đối thủ lúc 21h00 tối nay của thầy trò HLV Kim Sang-sik là U23 Kyrgyzstan – đội bóng đang ở thế "chân tường" sau trận thua sát nút trước chủ nhà Saudi Arabia ở trận ra quân.

U23 Việt Nam đấu U23 Kyrgyzstan (Ảnh: VFF)

Thông tin trước trận đấu

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang cho thấy sự lột xác về lối chơi. Không còn phòng ngự thụ động, U23 Việt Nam tại giải năm nay đá áp đặt, pressing tầm cao và cực kỳ hiệu quả trong các pha dàn xếp biên. Với 3 điểm và hiệu số +2, tâm lý của các cầu thủ đang cực kỳ thoải mái.

U23 Kyrgyzstan dù thua 0-1 trước Saudi Arabia nhưng đã để lại ấn tượng mạnh về thể lực và lối đá không ngại va chạm. Tuy nhiên, việc mất đi "linh hồn" tuyến giữa là Arsen Sharshenbekov (do thẻ đỏ) sẽ là một bài toán hóc búa cho HLV Edmar Lacerda.

Với phong độ đang lên và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Kim Sang-sik, một chiến thắng là mục tiêu của U23 Việt Nam. Nếu Việt Nam thắng và ở trận đấu muộn, Saudi Arabia không thua Jordan, U23 Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào Tứ kết sớm 1 vòng đấu.