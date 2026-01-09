U23 Kyrgyzstan ôm mặt bật khóc sau trận thua, phản ứng của cầu thủ U23 Việt Nam 10 điểm!

Tối ngày 9/1, dưới ánh đèn sân vận động tại Jedda, trái ngược với màn ăn mừng rực rỡ của các cầu thủ áo đỏ, dàn sao trẻ U23 Kyrgyzstan đã đổ gục xuống mặt cỏ. Thất bại sát nút 1-2 trước U23 Việt Nam tại U23 châu Á. Đây không chỉ là một trận thua, mà còn là dấu chấm hết cho hành trình đầy kỳ vọng của họ tại VCK U23 châu Á 2026. U23 Kyrgyzstan đã thua 2 trận trước Saudia Arabia và Việt Nam, như vậy cánh cửa đi tiếp dường như đã khép lại.

Cầu thủ U23 Kyrgyzstan tiếc nuối sau trận thua (Ảnh chụp màn hình)

Ở trận đấu này, U23 Kyrgyzstan đã có một trận đấu kiên cường. Sau khi bị thủng lưới sớm từ quả phạt đền của Khuất Văn Khang, các cầu thủ Trung Á đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa 1-1 của Murzakhmatov ở cuối hiệp một.

Tuy nhiên, khi tất cả đã nghĩ về một kết quả hòa, thì "bi kịch" ập đến ở phút 86. Từ quả đá phạt góc khó chịu của Đình Bắc, nỗ lực phòng ngự trong lúng túng đã khiến trung vệ Brauzman đưa bóng về lưới nhà. Bàn thua ở những phút cuối như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ý chí chiến đấu của các cầu thủ áo trắng. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, các cầu thủ U23 Kyrgyzstan đồng loạt đổ gục. U23 Việt Nam ù hân hoan với niềm vui chiến thắng nhưng đã tạm dừng lại để động viên, an ủi các cầu thủ đối phương.

Cầu thủ Kyrgyzstan đổ gục (Ảnh chụp màn hình)

Các cầu thủ ôm mặt khóc (Ảnh chụp màn hình)

U23 Kyrgyzstan bần thận sau kết quả thua cuộc (Ảnh chụp màn hình)

Hành động đẹp của cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Dù chiến thắng nhưng các cầu thủ tạm quên đi niềm vui để an ủi đối phương (Ảnh chụp màn hình)



