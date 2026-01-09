Link xem U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan tranh vé vào tứ kết U23 châu Á

Vào lúc 21h00 tối nay (09/01), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 gặp đối thủ U23 Kyrgyzstan. Sau khởi đầu chiến thắng 2-0 trước Jordan, một chiến thắng tối nay sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik rộng cửa tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á.

Thông tin trận đấu: U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan Thời gian: 21:00 ngày 09/01/2026 Địa điểm: SVĐ King Abdullah Sports City (Saudi Arabia) Kênh truyền hình: VTV5, TV360, FPT Play.

U23 Việt Nam đá trận thứ 2 vòng bảng VCK u23 châu Á (Ảnh: Ted Trần)

Khởi đầu thuận lợi, khí thế dâng cao

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan trong ngày ra quân không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp U23 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng A (hơn Saudi Arabia về chỉ số phụ). Lối chơi kỷ luật, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh dưới thời HLV Kim Sang-sik đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Đối thủ rơi vào thế khó

Trái ngược với Việt Nam, U23 Kyrgyzstan đang đứng trước áp lực buộc phải thắng sau thất bại 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia. Đại diện Trung Á sở hữu thể hình và thể lực tốt nhưng lối chơi còn khá đơn điệu. Đặc biệt, việc thiếu vắng trụ cột Sharshenbekov do án treo giò sẽ là một tổn thất không nhỏ cho hệ thống phòng ngự của đội bóng này.

Nhận định chuyên môn

Dù được đánh giá nhỉnh hơn về tâm lý và phong độ, U23 Việt Nam vẫn cần hết sức cảnh giác với những tình huống bóng bổng và bóng cố định từ phía đối thủ. Một thế trận chủ động, kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để chúng ta hóa giải lối chơi cơ bắp của Kyrgyzstan.

Nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu tối nay, U23 Việt Nam sẽ gần như chắc chắn sở hữu tấm vé vào vòng Tứ kết sớm một vòng đấu, tạo đà tâm lý cực lớn trước khi đối đầu với đương kim vô địch Saudi Arabia ở lượt trận cuối.