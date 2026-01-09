Trọng tài nổi tiếng phải hầu toà vì quay video nhạy cảm của thiếu niên 15 tuổi, từng bị đuổi việc khi xúc phạm Liverpool

Làng bóng đá Anh mới đây xôn xao khi David Coote - cựu trọng tài từng cầm còi hơn 100 trận Premier League - chính thức hầu tòa để nghe tuyên án trong vụ việc nghiêm trọng liên quan tới video nhảy cảm với một thiếu niên 15 tuổi.

Theo truyền thông Anh, Coote đã thừa nhận hành vi tạo ra video này - nội dung bị xếp vào nhóm vi phạm nghiêm trọng nhất (Category A) theo luật pháp Anh. Với khung tội danh trên, cựu trọng tài sinh năm 1982 đối mặt mức án có thể lên tới 5 năm tù giam.

Cuộc điều tra được khởi động sau khi cảnh sát Nottinghamshire tiến hành thu giữ và kiểm tra các thiết bị điện tử cá nhân của David Coote. Tại đây, một đoạn video cùng nhiều tin nhắn không phù hợp đã bị phát hiện, dẫn tới việc ông bị bắt giữ và truy tố.

David Coote đến tòa (Nguồn: Reuters)

Vụ việc nhanh chóng được chuyển lên Tòa án Nottingham Crown, nơi Coote xuất hiện trong phiên xét xử để chờ phán quyết cuối cùng.

Trước khi vướng vòng lao lý, David Coote từng là gương mặt quen thuộc tại Premier League, đồng thời tham gia tổ VAR tại EURO 2024. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông bắt đầu lao dốc từ cuối năm 2024, khi một đoạn video khác bị rò rỉ, trong đó Coote có phát ngôn gây sốc nhắm vào HLV Jürgen Klopp và Liverpool.

Trọng tài David Coote bị sa thải sau loạt bê bối (Ảnh: Reuters)

Trọng tài Coote lộ cảnh hít bột trắng trong phòng khách sạn phục vụ Euro (Ảnh: TalkSport)

Sau đó không lâu, PGMOL (đơn vị quản lý trọng tài Anh) ra quyết định sa thải ông, còn UEFA cũng cấm Coote làm nhiệm vụ đến giữa năm 2026.

Sau khi mất toàn bộ sự nghiệp trọng tài, David Coote từng xuất hiện với công việc giao hàng và công khai chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, những tình tiết mới tại phiên tòa đã khép lại hoàn toàn hy vọng quay lại bóng đá đỉnh cao của ông.

Từ một trọng tài được tin tưởng tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, David Coote trở thành ví dụ điển hình cho cú ngã không phanh vì bê bối đời tư, để lại nhiều tranh cãi và tiếc nuối cho giới túc cầu.c