Cầu thủ bị trọng tài "cướp" bàn thắng ở SEA Games xúc động khi giành QBV: "Mong ba trên trời thấy con ngày hôm nay"

Năm 2025 là một năm đầy biến động với bóng đá nữ Việt Nam. Tại trận chung kết SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, Bích Thùy đã khiến hàng triệu trái tim thổn thức khi bật khóc nức nở ngay trên sân. Cú đánh đầu tung lưới Philippines của cô đã bị nữ trợ lý trọng tài điều khiển trận đấu khước từ vì lỗi việt vị gây tranh cãi.

Đội tuyển nữ Việt Nam sau đó thất bại trên chấm luân lưu và hình ảnh Bích Thùy cúi đầu ôm mặt khóc trở thành khiến người hâm mộ rưng rưng. Tuy nhiên, chính từ những giọt nước mắt ấy, Bích Thuỳ đã đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quả bóng vàng nữ năm 2025 chính là câu trả lời đanh thép nhất cho sự nỗ lực của Bích Thuỳ.

Bích Thuỳ giành QBV (Ảnh: Vũ Thanh)

Trải qua 15 năm, Bích Thùy đã lột xác từ một cầu thủ gầy gò, rụt rè trở thành trụ cột không thể thay thế cả ở CLB và đội tuyển nữ Việt Nam.

Đứng trên bục nhận Quả bóng vàng, Bích Thùy đã có những chia sẻ đầy xúc động:

"Tôi rất vinh dự và hạnh phúc vì được vinh danh giải thưởng này. Xin cảm ơn lãnh đạo, thầy cô, ba mẹ đã cho con được sống với đam mê; cảm ơn đồng đội cùng tôi tạo nên những khoảnh khắc lịch sử. Đặc biệt cảm ơn bác Mai Đức Chung đã luôn dìu dắt tôi trong cuộc sống và thi đấu".

Khoảnh khắc lắng đọng nhất là khi cô nghẹn ngào hướng về người cha quá cố, người đã ra đi vào năm 2016 khi cô đang thi đấu xa nhà mà không thể về chịu tang:

"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn ba mình, ở trên trời, mong ba thấy con đứng đây ngày hôm nay".

Chia sẻ cảm xúc của Bích Thuỳ (Video: VFF)

Lời nhắn nhủ ấy là minh chứng cho lời hứa chưa bao giờ nguội lạnh của cô gái nhỏ. Mỗi bàn thắng cô ghi, mỗi bước chạy trên sân đều mang theo hình bóng và niềm tin của người cha quá cố.

Khép lại 2025 đầy trọn vẹn, phía trước với Bích Thuỳ sẽ là giải đấu cùng CLB chinh phục giải vô địch quốc gia và cùng tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình tại Asian Cup để giành đi World Cup.

"Tôi mong mọi người biết đến tôi là một cầu thủ biết chơi bóng. Danh hiệu này sẽ là hành trang, tiếp thêm sức mạnh để tôi bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn", Bích Thuỳ chia sẻ.