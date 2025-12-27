Nhìn lại những drama thể thao năm 2025: Từ vụ bóng chuyền bị xử thua gây sốc đến màn gian lận chấn động SEA Games

Năm 2025 không chỉ là năm thể thao Việt Nam thi đấu dày đặc mà còn là một năm bão drama đúng nghĩa. Bên cạnh những khoảnh khắc vinh quang, loạt lùm xùm lớn nhỏ liên tiếp nổ ra, khiến dư luận nhiều phen "dậy sóng". Trong đó, những vụ việc dưới đây được xem là chấn động nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và tinh thần của vận động viên Việt Nam.

Đội U21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua hàng loạt: Cú sốc vượt ra ngoài biên giới

Đây được xem là drama lớn nhất của thể thao Việt Nam năm 2025. Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ bị Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) xử thua liên tiếp 4 trận tại giải đấu quốc tế vì liên quan đến vấn đề điều kiện thi đấu của vận động viên.

Việc những chiến thắng đã giành được bị hủy bỏ, thành tích bị đảo ngược chỉ trong thời gian ngắn khiến không chỉ VĐV mà cả người hâm mộ choáng váng. Truyền thông quốc tế cũng đồng loạt đưa tin, gọi đây là "cú sốc của bóng chuyền trẻ châu Á".

Trên mạng xã hội, tranh cãi nổ ra dữ dội xoay quanh trách nhiệm của ban huấn luyện, công tác quản lý VĐV. Với nhiều người, đây không chỉ là một án phạt, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho thể thao Việt ở đấu trường quốc tế.

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới (Ảnh: VBW)

SEA Games 33 - Đại hội thể thao nhưng ngập tràn thị phi, loạt quyết định khiến VĐV Việt Nam gặp bất lợi

SEA Games 33 tại Thái Lan lẽ ra phải là sân chơi vinh quang, nhưng lại xảy ra loạt drama chưa từng có. Nhiều VĐV Việt Nam phải chịu ảnh hưởng khiến dư luận liên tục "dậy sóng", SEA Games 33 từ sân chơi thể thao thành tâm điểm thị phi.

Căng thẳng nhất phải kể đến môn bóng đá nữ, nơi đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng rất lớn trong cuộc đua giành huy chương vàng. Ở trận đấu chung kết then chốt, bàn thắng của Bích Thuỳ không được công nhận do trọng tài căng cờ việt vị, tuy nhiên khi xem lại băng hình, bàn thắng tuyển Việt Nam là hợp lệ. Không có VAR, không có giải thích thỏa đáng, quyết định của trọng tài khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với tấm HCV trong sự bàng hoàng của cầu thủ, ban huấn luyện lẫn người hâm mộ. Truyền thông trong nước đồng loạt đặt câu hỏi về năng lực và tính công tâm của tổ trọng tài, còn trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ bùng nổ với hàng nghìn bình luận cho rằng đội tuyển đã "mất vàng oan uổng".

Bích Thuỳ mất oan bàn thắng, tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games vì quyết định căng cờ việt vị sai lầm của trọng tài (Ảnh: PH)

Bên cạnh đó, công tác tổ chức ở một số nội dung thi đấu có sai sót khiến SEA Games 33 đối diện với nhiều chỉ trích. Điển hình nhất là ở nội dung đơn nam môn bowling, khi BTC bất ngờ yêu cầu các VĐV thi đấu lại vòng bán kết dù họ đã thực hiện trận đấu theo lịch. Lý do là ban chuyên môn phát hiện ra sai lầm trong khâu ghép cặp và sắp xếp làn thi đấu, khiến một số VĐV không đối đầu đúng đối thủ theo quy định. Quyết định của ban tổ chức là hủy kết quả vòng bán kết trước đó và tổ chức thi đấu lại từ đầu, một động thái cực kỳ hiếm gặp tại SEA Games.

Trong số những người chịu ảnh hưởng có vận động viên Trần Hoàng Khôi - nam sinh lớp 11 của Việt Nam, vốn đang dẫn trước đối thủ chủ nhà ở bán kết ban đầu và gần như chắc chắn giành chiến thắng. Tuy nhiên, anh vẫn chấp nhận thi đấu lại theo lịch thi đấu điều chỉnh và sau đó tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để lọt vào chung kết rồi giành huy chương vàng lịch sử cho bowling Việt Nam.

BTC SEA Games bắt VĐV phải thi đấu lại bán kết do sai sót tổ chức, nam sinh lớp 11 Trần Hoàng Khôi vẫn hạ Thái Lan giành HCV lịch sử cho bowling Việt Nam (Ảnh: SEA Games 33)

Song song với đó là hàng loạt nghi vấn thiên vị và thiếu công bằng trải dài ở nhiều môn thi khác. Từ bóng chuyền, pencak silat cho đến các môn đối kháng, không ít quyết định chấm điểm bị cho là bất lợi cho vận động viên Việt Nam. Có những trận đấu mà VĐV Việt áp đảo về thế trận, nhưng kết quả cuối cùng lại nghiêng về đối thủ trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Mỗi quyết định gây tranh cãi lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cảm xúc của người hâm mộ chuyển từ bức xúc sang mất niềm tin.

Búc xúc vì bị xử ép, HLV và võ sĩ Hoàng Khánh Mai của Việt Nam quyết định bỏ dở trận đấu bán kết Muay Thái hạng cân 45kg nữ rồi ra về

Dù đoàn thể thao Việt Nam vẫn giành được những thành tích đáng ghi nhận tại SEA Games 33, nhưng không thể phủ nhận rằng những bê bối tổ chức và trọng tài đã để lại vết gợn rất lớn.

Game thủ Thái Lan gian lận vẫn thua đau trước ĐT Việt Nam, vén màn drama chấn động nhất SEA Games 33

Một trong những drama gây tranh cãi lớn tại SEA Games 33 không chỉ xoay quanh sai sót tổ chức hay trọng tài, mà còn xuất hiện ở môn eSports (liên quân Mobile Arena) khi một tuyển thủ nữ Thái Lan dính nghi vấn gian lận trong thi đấu - nhưng đội vẫn để thua tuyển Việt Nam.

Theo báo cáo, trong trận đấu giữa đội tuyển eSports nữ của Thái Lan và Việt Nam, vận động viên Naphat Warasin, có biệt danh thi đấu Tokyogurl, bị nghi ngờ sử dụng phần mềm trái phép và/hoặc để người khác thi đấu thay mình - một hành vi bị xem là nghiêm trọng và vi phạm quy định kỹ thuật của giải. Mặc dù những cáo buộc này xuất hiện trong lúc trận đấu diễn ra, Thái Lan vẫn thi đấu và bị Việt Nam đánh bại với tỷ số 0-3, nhưng ngay sau đó, scandal nổ ra khi thông tin gian lận bị cộng đồng eSports và truyền thông khu vực đăng tải.

Sự việc càng gây sốc hơn khi tuyển nữ Thái Lan sau đó chính thức rút lui khỏi nội dung thi đấu tại SEA Games 33, và Liên đoàn eSports Thái Lan tuyên bố xử lý kỷ luật nội bộ đối với người chơi liên quan, trong khi nữ tuyển thủ gian lận bị cấm tham gia các giải đấu trong tương lai do vi phạm các quy tắc thi đấu. Dù tuyển Thái Lan đã gục ngã trước Việt Nam ngay trên sân, thông tin về hành vi trái phép này lập tức trở thành vết nhơ lớn khó xoá nhoà.



