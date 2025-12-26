Hoàng Đức giành "cú đúp" giải thưởng tại Quả bóng Vàng 2025, hotboy Đình Bắc giành Quả bóng Bạc

Cầu thủ này trải qua một năm đặc biệt. 6 tháng đầu tiên, anh cùng Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất với thành tích bất bại cả mùa. 6 tháng còn lại, Hoàng Đức giúp đại diện cố đô dẫn đầu V.League 2025-2026