Hoàng Đức giành "cú đúp" giải thưởng tại Quả bóng Vàng 2025, hotboy Đình Bắc giành Quả bóng Bạc

Tối ngày 26/12 tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh các cầu thủ có đóng góp nổi bật cho bóng đá nước nhà.
Danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam năm 2025 thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức
Cầu thủ này trải qua một năm đặc biệt. 6 tháng đầu tiên, anh cùng Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất với thành tích bất bại cả mùa. 6 tháng còn lại, Hoàng Đức giúp đại diện cố đô dẫn đầu V.League 2025-2026
Cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng Bạc nam năm 2025 thuộc về Nguyễn Đình Bắc. Dù vậy, anh không thể góp mặt tại lễ trao giải vì đã cùng U23 Việt Nam lên đường chinh phục giải U23 châu Á
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải giành danh hiệu Quả bóng đồng nam Việt Nam 2025
Danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 thuộc về tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy
Tiền đạo Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội) nhận danh hiệu Quả bóng bạc
Quả bóng đồng nữ Việt Nam thuộc về Trần Thị Thùy Trang, nữ cầu thủ vừa giành HCV futsal SEA Games 33
Quả bóng vàng futsal Việt Nam năm 2025 thuộc về cầu thủ Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam); Quả bóng bạc là Từ Minh Quang (Thái Sơn Bắc); Quả bóng đồng futsal Việt Nam thuộc về cầu thủ Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Nam)
Đình Bắc nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất" năm 2025. Cầu thủ sinh năm 2004 vắng mặt tại Lễ trao giải vì bận lịch trình thi đấu cùng U23 Việt Nam
Cầu thủ Lưu Hoàng Vân (Phong Phú Hà Nam) được xướng tên cho danh hiệu "Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất" năm 2025. Cô thi đấu ấn tượng trong màu áo U19 Phong Phú Hà Nam cũng như đội U20 nữ Việt Nam tại các giải đấu trong năm qua
Hoàng Đức nhận giải thưởng "Cầu thủ được yêu thích nhất" năm 2025
Giải thưởng "Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất" năm 2025 thuộc về Alan của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, vì công việc riêng nên Alan không thể góp mặt tại Gala trao giải
Năm 2025 tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung chia tay sự nghiệp thi đấu chuyển sang công tác huấn luyện - cựu tuyển thủ nữ Việt Nam được vinh danh giải thưởng Cống hiến