Tiểu thư Harper cặm cụi viết điều ước khi anh trai "đoạn tuyệt" với gia đình Beckham, tuyên bố vợ là "tất cả"

Giữa mùa Giáng sinh lẽ ra phải tràn ngập yêu thương, gia đình Beckham lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì mâu thuẫn nội bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Victoria Beckham khoe khoảnh khắc con gái út Harper lặng lẽ viết "danh sách mong ước" cho tương lai, thì con trai cả Brooklyn lại có động thái cứng rắn: công khai khẳng định vợ Nicola Peltz là "tất cả" sau khi chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội.

Giáng sinh năm nay của nhà Beckham mang hai gam màu đối lập. Một bên là hình ảnh ấm áp, dịu dàng mà Victoria Beckham chia sẻ: cô con gái út Harper, 14 tuổi, ngồi bên bàn bếp, chăm chú viết những điều ước cho năm 2026. Phía sau là cây thông Noel lộng lẫy - chi tiết khiến bức ảnh càng thêm cảm xúc, nhất là trong bối cảnh gia đình vừa trải qua một năm đầy sóng gió.

Theo truyền thông Anh, Harper đang hướng về tương lai sau quãng thời gian không dễ dàng với nhà Beckham. Khoảnh khắc này nhanh chóng được netizen xem như một hình ảnh "chữa lành", đối lập hoàn toàn với những gì đang diễn ra với người anh cả Brooklyn.

Trước đó, truyền thông đồng loạt đưa tin Brooklyn Beckham đã chặn bố mẹ và các em trên Instagram. Em trai Cruz thậm chí còn công khai phản bác tin đồn bố mẹ unfollow anh trai, khẳng định chính Brooklyn mới là người "block" cả nhà. "Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ unfollow con trai mình. Họ thức dậy và phát hiện bị chặn… tôi cũng vậy", Cruz viết thẳng trên story.

Trong khi gia đình ở Anh vẫn cố gắng giữ không khí lễ hội, Brooklyn lại đón Giáng sinh tại Mỹ cùng nhà vợ. Đêm Noel, anh đăng ảnh nắm tay Nicola Peltz và chú thích ngắn gọn nhưng gây bão: "My Everything" (Tất cả của anh). Động thái này càng gây chú ý giữa lúc mâu thuẫn gia đình leo thang.

Không chỉ vậy, vài ngày trước đó, Brooklyn còn đăng một video quảng bá thương hiệu nước sốt cay cá nhân trên TikTok, sử dụng ca khúc Telephone của Lady Gaga với đoạn lyrics được in đậm: "Sorry I cannot hear you, I'm kinda busy" (Xin lỗi, tôi không nghe được vì đang bận). Chi tiết này khiến dân mạng không khỏi nghi ngờ về thông điệp ẩn phía sau.

Ở chiều ngược lại, David Beckham vẫn xuất hiện rạng rỡ bên các con Romeo và Cruz. Gia đình cùng nhau chặt cây thông Noel, đội mũ ông già Noel, pha cocktail và tận hưởng bữa tối ấm cúng. Romeo khoe khoảnh khắc làm bánh, Cruz đảm nhận vai trò bartender bất đắc dĩ - tất cả đều cho thấy David và Victoria đang cố gắng giữ nhịp sinh hoạt bình thường cho các con còn lại.

Trạng thái đối lập của Brooklyn với bố và các em

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Brooklyn vẫn là khoảng trống khó che giấu. Đặc biệt, mâu thuẫn này được cho là ảnh hưởng nặng nề tới hai bà nội - ngoại của anh. Victoria từng chia sẻ hình ảnh lò sưởi treo đầy tất Giáng sinh tại nhà bố mẹ mình, trong đó vẫn có một chiếc dành cho Brooklyn. Nhiều người tin rằng đó là "nhánh ô liu" âm thầm, thể hiện hy vọng đoàn tụ từ gia đình.

Giữa tất cả ồn ào, hình ảnh Harper lặng lẽ viết những điều ước cho năm 2026 bỗng trở thành chi tiết khiến nhiều người chạnh lòng. Khi người lớn còn mắc kẹt trong mâu thuẫn, cô bé út của nhà Beckham dường như chỉ mong một điều giản dị: một tương lai bình yên hơn cho chính mình - và cho cả gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới này.