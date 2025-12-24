Gắt: Cậu ba nhà Beckham bảo vệ bố mẹ giữa lúc bị con cả "block", xé toạc tình anh em đang cực căng thẳng

Drama gia đình Beckham tiếp tục leo thang theo cách không ai ngờ tới khi Cruz Beckham - cậu con trai út của David và Victoria - bất ngờ lên tiếng cực gắt, trực diện bảo vệ bố mẹ giữa tâm bão rạn nứt với anh cả Brooklyn. Động thái này lập tức khiến netizen đặt câu hỏi: chuyện gì đang thực sự xảy ra phía sau cánh cửa nhà Beckham?

Vợ chồng Beckham bất ngờ bị con cả chặn đứng trên MXH (Ảnh: Getty)

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tin vợ chồng David và Victoria Beckham đã bỏ theo dõi con trai cả Brooklyn Beckham, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cậu cả đã xa cách gia đình suốt 1 năm qua. Trong khi David và Victoria vẫn giữ im lặng tuyệt đối, thì Cruz lại không chọn cách đứng ngoài. Trên Instagram Stories, chàng trai 20 tuổi khẳng định chắc nịch: "KHÔNG ĐÚNG. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ unfollow con trai mình. Họ thức dậy và phát hiện bị chặn… tôi cũng vậy". Lời phủ nhận thẳng thừng này chẳng khác nào cú phản đòn trực diện vào những tin đồn đang lan truyền.

Mối quan hệ gia đình Beckham đang cực căng thẳng khi vợ chồng con cả Brooklyn - Nicola xa cách gia đình, nghiêng hẳn về bên ngoại (Ảnh: Getty)

Cruz lên tiếng cực căng bảo vệ bố mẹ giữa lúc bị con cả block

Theo truyền thông quốc tế, Brooklyn và vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - được cho là đã cắt đứt liên lạc với gia đình Beckham, chọn đón Giáng sinh tại căn nhà ở Miami cùng nhà vợ. Trái ngược hoàn toàn, David - Victoria cùng các con còn lại vẫn quây quần ở khu nghỉ dưỡng Cotswolds. Một Giáng sinh chia đôi, và khoảng cách giữa các thành viên dường như ngày càng rõ rệt.

Không chỉ một lần, Cruz được cho là chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất trước sự đổ vỡ này. Trước đó không lâu, cậu từng đăng ảnh cũ chụp cùng Brooklyn và Romeo trên bãi biển Brazil như một tín hiệu "nhẹ" mong muốn hàn gắn.

Cruz gửi tín hiệu muốn hàn gắn cùng anh cả trước đó

Nhưng bên cạnh sự nhớ nhung, mối quan hệ anh em cũng không thiếu những khoảnh khắc căng thẳng. Hồi tháng 6, khi bị hỏi xoáy về việc có "theo nghề lâu dài hay lại đổi hướng như anh trai Brooklyn", Cruz đáp gọn mà gắt: "Nhầm người rồi bạn ơi".

Gia đình Beckham từng rất gắn bó (Ảnh: IGNV)

Tình anh em của Brooklyn và 2 em trai Romeo - Cruz đang rất căng thẳng (Ảnh: Getty)

Cruz cũng chính là người ra mặt dập tin đồn liên quan đến Kim Turnbull - bạn gái của Romeo, sau khi có thông tin cho rằng Brooklyn và Nicola tránh tiệc sinh nhật 50 tuổi của David vì Kim từng có quá khứ tình cảm với Brooklyn. Cruz khẳng định họ "chưa từng hẹn hò", còn Kim sau đó cũng phải đăng đàn phủ nhận, cho biết giữa cô và Brooklyn chỉ là tình bạn thời học đường năm 16 tuổi.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, việc Cruz công khai lên tiếng có thể xuất phát từ bản năng bảo vệ mẹ. Khi chứng kiến nỗi buồn của Victoria, sự "ra tay" của cậu em út là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng xung đột giữa anh em nếu bị đẩy lên công khai có thể khiến cơ hội hòa giải càng xa vời, đặt David và Victoria vào thế khó xử không phụ huynh nào mong muốn.

Hiện tại, gia đình Beckham vẫn chưa có thêm phát ngôn chính thức, nhưng việc Cruz "bung hết" trên mạng xã hội đã phần nào hé lộ mức độ căng thẳng thật sự bên trong. Người hâm mộ chỉ có thể hy vọng rằng, sau tất cả, cánh cửa gia đình Beckham vẫn đủ rộng để các thành viên tìm lại tiếng nói chung.