Giữa drama, tiểu thư Doãn Hải My khoe không gian sống cực chất trong biệt thự mấy chục tỷ, phản hồi tin đồn mang bầu

Những ngày gần đây, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi vướng vào loạt tin đồn thất thiệt liên quan đến đời sống gia đình. Cụ thể, một số tài khoản lan truyền thông tin cho rằng Hải My từng to tiếng với Văn Hậu và mẹ chồng trong chuyến du lịch Sa Pa. Dù người trong cuộc đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định chưa từng đi Sa Pa cùng gia đình chồng, nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục gây xôn xao.

Doãn Hải My bất ngờ dính tin đồn thất thiệt trên MXH (Ảnh: TTNV)

Giữa lúc drama chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Doãn Hải My lại chọn cách xuất hiện cực nhẹ nhàng. Trên trang cá nhân, nàng WAG sinh năm 2001 đăng tải đoạn video khoe không gian sống sang chảnh trong căn biệt thự bạc tỷ, nơi cô và Văn Hậu đang sinh sống. Không nhắc gì đến ồn ào bên ngoài, Doãn Hải My khiến dân tình trầm trồ với cuộc sống đúng chuẩn tiểu thư hào môn.

Trong video, gây chú ý nhất là góc làm đẹp được Doãn Hải My bài trí gọn gàng nhưng ngập tràn mỹ phẩm và phụ kiện hàng hiệu. Từ bàn trang điểm đến tủ trưng bày túi xách đều toát lên vibe sang - xịn - mịn. Ngoài ra, Hải My còn dành riêng một căn phòng yên tĩnh để đọc sách và học tập, cho thấy hình ảnh nàng WAG không chỉ xinh đẹp mà còn đề cao tri thức, đúng kiểu "vợ cầu thủ học thức" được nhiều người ngưỡng mộ.

Doãn Hải My thảnh thơi tận hưởng cuộc sống giữa drama (Ảnh: TTNV)

Không gian sống của vợ chồng Văn Hậu được nhận xét là vừa hiện đại vừa ấm cúng, mang phong cách tối giản nhưng tinh tế. Ánh sáng tự nhiên, nội thất gỗ và cách bày trí nhẹ nhàng khiến tổng thể căn nhà trở nên cực kỳ "chill", đúng với hình ảnh mà Doãn Hải My vẫn xây dựng từ trước đến nay.

Đáng chú ý, bên cạnh việc khoe tổ ấm, Hải My cũng thẳng thắn phản hồi tin đồn mang bầu con thứ hai. Trước câu hỏi trực tiếp từ người hâm mộ, nàng WAG không vòng vo mà hài hước chia sẻ: "Không đâu, do tui lên cân á". Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát này nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm và ủng hộ.

Giữa hàng loạt lời đồn đoán, Doãn Hải My vẫn giữ phong thái bình tĩnh, chọn cách sống tích cực và tận hưởng cuộc sống riêng. Thay vì đáp trả drama bằng tranh cãi, cô nàng khéo léo "lên tiếng" bằng hình ảnh một tổ ấm hạnh phúc, đủ đầy - cũng là cách phản hồi tinh tế nhất trước những ồn ào không đáng có trên mạng xã hội.