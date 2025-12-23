Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên BXH FIFA

Theo bản cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam đã có bước nhảy vọt khi tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 107 thế giới. Đây là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong giai đoạn cuối năm.

Cú hích lớn nhất giúp ĐT Việt Nam cải thiện vị trí chính là chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả này không chỉ mang về ưu thế tại bảng đấu mà còn giúp "Những chiến binh Sao vàng" được cộng thêm 5,89 điểm quan trọng. Với tổng điểm hiện có là 1.189,51, Việt Nam trở thành một trong những đội bóng có sự thăng tiến đáng chú ý nhất trong kỳ công bố lần này.

Tuyển Việt Nam xếp hạng 107 trên BXH FIFA (Ảnh: VFF)

Việc tăng 3 bậc trên bình diện thế giới đồng thời giúp Việt Nam củng cố vững chắc vị thế tại châu lục. Hiện tại, chúng ta đang xếp hạng 19 châu Á, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm những đội bóng có sự ổn định cao tại khu vực. Ở khu vực châu Á, ba đội tuyển dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA lần này không có sự thay đổi, lần lượt là Nhật Bản (hạng 18 thế giới), Iran (hạng 20 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 22 thế giới).