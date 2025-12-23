Giải đấu NSOC 2025: MSB chinh phục Gen Z bằng chiến lược tài chính số

Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên toàn quốc NSOC 2025 (National Student Open Cup) đã chính thức khép lại với những dấu ấn bùng nổ. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã khẳng định sự nhạy bén và tầm nhìn dài hạn khi đồng hành cùng giải đấu eSports sinh viên lớn nhất Việt Nam NSOC 2025 với tư cách Đơn vị Đồng hành Kim cương. Không chỉ góp phần nâng tầm quy mô cũng như chất lượng giải đấu, MSB còn mang đến hệ sinh thái tài chính số thế hệ mới, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng sinh viên - những công dân số năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng.

MSB ký kết hợp tác với Ocean Entertainment Group với vai trò Đơn vị Đồng hành Kim cương cùng giải đấu NSOC 2025

NSOC 2025 - sân chơi eSports sinh viên hàng đầu Việt Nam và những dấu ấn bùng nổ

Sau hơn 1 tháng khởi tranh, vòng Chung kết Quốc gia NSOC 2025 đã chính thức diễn ra tại OEG Stadium vào ngày 06/12 vừa qua giữa top 2 đội tuyển Valorant và top 8 tuyển thủ Đấu Trường Chân Lý xuất sắc nhất trên toàn quốc. Kết quả chung cuộc, ngôi Vô địch bộ môn Valorant đã thuộc về team Galaxy Punch (đại diện miền Nam) và ngôi Vô địch bộ môn Đấu Trường Chân Lý thuộc về tuyển thủ Đàm Văn Sơn đến từ trường Đại học Điện lực.

Khoảnh khắc đăng quang Vô địch của team Galaxy Punch

Tuyển thủ Đàm Văn Sơn đến từ trường Đại học Điện lực đăng quang ngôi Vô địch bộ môn Đấu Trường Chân Lý của NSOC 2025

NSOC 2025 không chỉ là một giải đấu eSports đơn thuần, mà còn là hành trình kết nối - giáo dục - truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Giải đấu thu hút hơn 5.000 tuyển thủ từ 170 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc tham gia tranh tài. Sức nóng của chương trình lan tỏa mạnh mẽ với hơn 32.000 khán giả tham dự trực tiếp và gần 40 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Hành trình Unitour đã đi qua 6 điểm trường với sự đồng hành của 18 diễn giả, gần 30 nghệ sĩ, KOLs và hàng trăm cosplayer. Bên cạnh đó, sự kiện còn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông với hơn 100 bài báo và bản tin truyền hình trong nước cũng như quốc tế.

Hành trình kết nối và lan toả eSports học đường NSOC Unitour đi qua 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Bước đi chiến lược của MSB: Tiếp cận thế hệ Gen Z, xây dựng nền tảng khách hàng tương lai

Việc lựa chọn đồng hành cùng NSOC 2025 của MSB là một bước đi chiến lược, cụ thể hóa định hướng tiên phong số hóa và tiếp cận thế hệ trẻ Gen Z - nhóm khách hàng tiềm năng, luôn tìm kiếm sự tiện lợi và tốc độ trong giao dịch tài chính. Esports đại diện cho sự tốc độ, công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp, những giá trị cốt lõi mà MSB luôn hướng tới trong dịch vụ ngân hàng. Với vai trò Đồng hành Kim cương của giải đấu, MSB đã thành công trong việc làm trẻ hóa thương hiệu, thay đổi nhận thức về một ngân hàng truyền thống, tạo nên hình ảnh thân thiện, hiện đại và am hiểu công nghệ, trở thành "người đồng hành đáng tin cậy" trên hành trình chinh phục đam mê của giới trẻ.

Gian hàng của MSB thu hút đông đảo sinh viên tham gia trải nghiệm các dịch vụ tài chính tiện ích

Đại diện MSB chia sẻ: Việc đồng hành cùng NSOC 2025 không chỉ thể hiện cam kết của MSB trong việc hỗ trợ phong trào eSports học đường, mà còn là một phần trong chiến lược mở rộng dịch vụ tài chính số tiếp cận giới trẻ. Thông qua các hoạt động cùng NSOC 2025, MSB mong muốn truyền tải tinh thần "United We Rise - Cùng Tiến Bước Vươn Tầm" đến thế hệ sinh viên Việt Nam: chủ động nắm bắt cơ hội, tự tin khẳng định bản thân và vươn tới những thành công mới.

2 tuyển thủ Levi và Kiaya của GAM Esports giao lưu, chụp ảnh check-in cùng khán giả tại gian hàng MSB.

Tại NSOC 2025, MSB mang đến combo Tiện ích số thế hệ mới cho tất cả các sinh viên yêu thích và tham gia mùa giải NSOC 2025 - Combo Tài khoản thanh toán tiện lợi cùng Thẻ đa năng MSB Mastercard Hybrid, cho phép người dùng mở tài khoản ngân hàng nhanh chóng, hưởng các dịch vụ tài chính tiện lợi kèm quà tặng game, ưu đãi nạp game hấp dẫn.

Đặc biệt, tính năng kích hoạt sinh lời ngay trên ứng dụng MSB mBank nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng sinh viên. Với lợi suất hấp dẫn lên tới 5,8%/năm, chỉ cần số dư từ 11 triệu đồng là các bạn trẻ đã có thể chủ động lựa chọn kỳ hạn nắm giữ linh hoạt từ 1 ngày đến 3 tháng, tối đa hóa lợi nhuận thay vì để tiền nhàn rỗi trong tài khoản.

Song song với việc giới thiệu các sản phẩm tài chính, MSB còn tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho giải đấu "Mở tài khoản MSB - Nhận Merchandise độc quyền NSOC 2025" như áo thun, túi tote, bình nước, mũ, móc khóa, sticker…

Caster Mạnh Mèo giao lưu và tặng các phần quà merchandise độc quyền NSOC 2025 cho các fan hâm mộ tại gian hàng của MSB.

Thành công của NSOC 2025 và sự đồng hành của MSB đã mở ra một hướng đi mới cho mối quan hệ giữa các tổ chức tài chính và ngành công nghiệp sáng tạo. MSB không chỉ đóng vai trò đơn vị đồng hành của một giải đấu mà còn đang đầu tư vào tương lai bằng cách khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với cộng đồng eSports sinh viên, luôn sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam chinh phục những giới hạn mới.

NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG) phối hợp cùng BEAT Network, với sự đồng hành tư vấn của Uỷ ban Olympic Việt Nam. NSOC 2025 có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

