5 đội bóng tranh tài tại giải U19 nữ Quốc gia 2026

Chiều ngày 23/12 tại Hà Nội đã diễn ra công bố nhà tài trợ, bốc thăm giải bóng đá U19 nữ Quốc gia 2026.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp LĐBĐ Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam tổ chức Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF nhấn mạnh: "Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận trên đấu trường khu vực và châu lục. Riêng năm 2025, 3 đội tuyển nữ Việt Nam gồm U17, U20 và ĐTQG đều giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á năm 2026.

Những kết quả tích cực này cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống các giải bóng đá nữ do VFF tổ chức, trong đó có U19 Quốc gia. Trải qua 18 năm tổ chức, với tiền thân là Giải U18 Nữ Quốc gia, giải đấu không chỉ là sân chơi chuyên môn bổ ích mà còn là môi trường rèn luyện toàn diện cho các cầu thủ nữ trẻ về kỹ năng thi đấu, bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể và khát vọng cống hiến. Thông qua giải đấu, nhiều gương mặt triển vọng đã được phát hiện, đào tạo và từng bước trưởng thành, đóng góp cho các câu lạc bộ và các đội tuyển quốc gia.

VFF luôn xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức các giải trẻ, đặc biệt là bóng đá nữ, là nhiệm vụ trọng tâm".

Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm giải U19 nữ quốc gia (Ảnh: VFF)

Giải bóng đá U19 nữ Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 7/1 đến 7/2/2026, với vòng tròn 2 lượt đi và về, tại Hà Nội và Ninh Bình. Giải quy tụ 5 đội gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, Thái Nguyên T&T, TP.HCM.