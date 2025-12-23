Vừa giành HCV SEA Games, U23 Việt Nam tức tốc hội quân tham dự U23 châu Á, dân tình háo hức "chờ đi bão"

U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào hôm nay ngày 23/12, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị VCK U23 châu Á 2026. Trong danh sách được HLV Kim Sang-sik công bố đa phần là các gương mặt vừa giành HCV SEA Games 33 ở Thái Lan. Ngoài ra, bổ sung thêm hai gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM). Đây đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây của đội tuyển U23 Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng thích nghi với triết lý huấn luyện của HLV trưởng Kim Sang Sik.

Theo kế hoạch, ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự. Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với đội tuyển U23 Syria, qua đó giúp BHL rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức.

Sau giai đoạn tập huấn, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudia Arabia vào ngày 1/1/2026 để tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1.

Danh sách U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại U23 châu Á (Ảnh: VFF)



