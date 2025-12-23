Nóng: HLV Mai Đức Chung xác nhận chia tay đội tuyển nữ Việt Nam

Ngày 23/12, HLV Mai Đức Chung xác nhận sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi đáo hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam - VFF vào ngày 31/12.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành chiến dịch SEA Games 33 tại Thái Lan. Chia sẻ về quyết định này, vị chiến lược gia sinh năm 1951 chia sẻ:

"Tôi năm nay ngoài 70, cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng hết hợp đồng vào cuối tháng 12 này nên muốn xin nghỉ. Liên đoàn cũng có lời mời tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ hết Asian Cup (diễn ra vào đầu năm 2026) nhưng tình trạng sức khoẻ của tôi không chịu được nữa. Làm liên tục mệt, mà tuổi tôi cũng lớn rồi".

HLV Mai Đức Chung xác nhận không ký tiếp hợp đồng với VFF (Ảnh: HĐ)

SEA Games 33 vừa qua là giải đấu cuối cùng mà HLV Mai Đức Chung trực tiếp chỉ đạo. Dù đội tuyển nữ Việt Nam chỉ giành được tấm HCB sau thất bại đầy tiếc nuối trước Philippines trên chấm luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút). Hình ảnh ông Chung ân cần động viên các học trò sau trận đấu đã để lại ấn tượng sâu sắc. Dưới bàn tay của ông, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là một trong những thế lực hàng đầu khu vực.

HLV Mai Đức Chung đã ngoài 70 tuổi (Ảnh: PH)

HLV Mai Đức Chung cả cuộc đời gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: PH)

Nhìn lại sự nghiệp cầm quân, HLV Mai Đức Chung để lại một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải ngưỡng mộ:

Kỷ lục SEA Games: Ông là HLV giành nhiều HCV SEA Games nhất lịch sử với 6 lần đăng quang (2003, 2005, 2017, 2019, 2022, 2023). World Cup 2023: Dấu mốc chói lọi nhất là đưa đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand. Danh hiệu cao quý: Với những đóng góp vô tiền khoáng hậu, HLV Mai Đức Chung đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào tháng 9/2025.





