Lịch trình về nước của U22 Việt Nam, chuẩn bị thi đấu U23 châu Á

Sau hành trình chinh phục tấm HCV đầy cảm xúc tại SEA Games 33, chiều nay (19/12), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chính thức lên đường trở về nước trong sự chào đón của người hâm mộ.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ rời Bangkok (Thái Lan) trên chuyến bay khởi hành lúc 15h55. Dự kiến vào khoảng 18h00 cùng ngày, chuyên cơ chở những nhà vô địch sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại một chiến dịch SEA Games rực rỡ với chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước kình địch Thái Lan trong trận chung kết.

Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi bên gia đình trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Qatar. Đây là bước đệm quan trọng để toàn đội hướng tới mục tiêu lớn tiếp theo là VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1 tới tại Saudi Arabia.

U22 Việt Nam về nước với tấm HCV chiều nay (Ảnh: HĐ)

Lịch thi đấu U23 châu Á

Tại U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm tại bảng A ra quân gặp đối thủ U23 Jordan 06/01/2026. Ba ngày sau đó, 09/01/2026 U22 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai gặp U23 Kyrgyzstan. Thử thách lớn nhất của vòng bảng sẽ diễn ra vào ngày 12/01/2026, khi U23 Việt Nam đối đầu với đương kim Á quân và cũng là chủ nhà U23 Saudi Arabia.