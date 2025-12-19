"Cú ăn ba" lịch sử Đông Nam Á của HLV Kim Sang-sik, ngay cả ông Park Hang-seo cũng không có được

Đánh bại đại kình địch U22 Thái Lan trong một trận chung kết nghẹt thở tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik không chỉ giúp U22 Việt Nam giành HCV mà còn chính thức hoàn tất "cú ăn ba" lịch sử.

Trong thế giới bóng đá, khái niệm "ăn ba" thường được dùng để chỉ sức mạnh tuyệt đối của một câu lạc bộ tại một mùa giải. Nhưng ở cấp độ đội tuyển, HLV Kim Sang-sik vừa định nghĩa lại khái niệm này theo một cách không thể ấn tượng hơn. Trong vòng một năm, ông Kim đã cùng các đội tuyển Việt Nam lần lượt chinh phục 3 đỉnh cao AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games.

Đầu năm tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup (Ảnh: HĐ)

Giữa năm U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á (Ảnh: VFF)

Cuối năm ẵm luôn HCV SEA Games (Ảnh: HĐ)

Nhìn vào các con số, người ta phải dùng từ "khủng khiếp" để mô tả về nhà cầm quân người Hàn Quốc. Kể từ khi nhậm chức, ông Kim sở hữu tỷ lệ thắng 100% trong các trận chung kết. Trận chung kết với Thái Lan chính là bức tranh phản chiếu rõ nét nhất tư duy chiến thuật của Kim Sang-sik. Khi U22 Việt Nam bị dồn vào thế chân tường, đối diện với sức ép cực lớn từ lối chơi kiểm soát của người Thái nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được sự lỳ lợm đáng kinh ngạc.

Thay vì cuốn theo lối đá của đối phương, U22 Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá kỷ luật và đầy sắc lẹm trong các tình huống phản công. Chiến thắng 3-2 không chỉ đến từ sự thăng hoa của các cá nhân, mà là thành quả của một hệ thống vận hành trơn tru dưới bàn tay nhào nặn của "phù thủy" họ Kim. Ông đã chứng minh rằng trong những trận cầu sinh tử, bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng mới là chìa khóa mở ra cánh cửa vinh quang.

Vượt cả những huyền thoại

Trong quá khứ, bóng đá khu vực từng chứng kiến những thời đại hoàng kim của Kiatisuk hay Park Hang-seo. Tuy nhiên, ngay cả những tên tuổi lẫy lừng đó cũng chưa bao giờ hoàn tất được bộ sưu tập "cú ăn ba" trọn vẹn ở cả ba cấp độ trong cùng một chu kỳ ngắn đến vậy.

Ông Park Hang-seo, ông Troussier đã đặt nền móng, nhưng Kim Sang-sik mới là người nâng cấp và hoàn thiện nó bằng một sự lạnh lùng và hiệu quả tối đa. AFF Cup, U23 Đông Nam Á, SEA Games đã giúp ông Kim trở thành người đầu tiên và duy nhất tính đến lúc này bước vào ngôi đền huyền thoại với tư cách "vua danh hiệu" khu vực.

"Cú ăn ba" không chỉ khẳng định đường đi đúng của bóng đá Việt Nam mà còn là sự khẳng định vị thế số 1 tại Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng và một vị thuyền trưởng biết cách biến áp lực thành kim cương. Sau đêm chung kết tại Bangkok rực rỡ, "thời đại" của HLV Kim Sang-sik đã chính thức được xác lập và đây chắc chắn mới chỉ là sự khởi đầu cho một chương kỳ tích tiếp theo. Và gần nhất là VCK U23 châu Á, hãy chờ xem "vua danh hiệu" Đông Nam Á sẽ làm gì khi đưa các học trò ra cấp châu lục.