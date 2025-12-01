Tối ngày 18/12/2025, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra theo kịch bản không thể kịch tính hơn. Dù phải đối mặt với áp lực lớn từ đối thủ duyên nợ U22 Thái Lan và bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Kết quả lội ngược dòng 3-2 không chỉ mang về tấm HCV giá mà còn khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những phần thưởng "nóng" đã liên tục được công bố để khích lệ tinh thần đội tuyển. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng mà U22 Việt Nam nhận được là 2,5 tỉ đồng, cụ thể: LĐBĐ Việt Nam VFF thưởng 1 tỉ đồng cho tập thể đội bóng nhằm ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của các cầu thủ và ban huấn luyện. Ông Phạm Hoành Sơn (Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) thưởng 1 tỉ đồng; Nhà tài trợ Acecook Việt Nam trao tặng phần thưởng 500 triệu đồng.

U22 Việt Nam được thưởng nóng (Ảnh: HĐ)

Không chỉ dừng lại ở bóng đá nam, VFF cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các cô gái của đội tuyển Futsal nữ quốc gia. Sau khi xuất sắc giành tấm HCV tại đại hội lần này, đội tuyển Futsal nữ cũng nhận được mức thưởng 500 triệu đồng từ VFF.

Những thành tích này là bước đệm tinh thần vô cùng quan trọng cho bóng đá Việt Nam trước khi bước vào những thử thách lớn hơn, cụ thể là vòng chung kết U23 châu Á vào năm 2026.