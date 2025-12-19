Khoảnh khắc U22 Việt Nam vô địch, Quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào tại SEA Games

Tối 18/12, sân Rajamangala như “chảo lửa” khi chứng kiến trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đầy kịch tính. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, U22 Thái Lan nhập cuộc bùng nổ và nhanh chóng vươn lên dẫn trước 2-0, nắm trong tay lợi thế lớn. Tuy nhiên, bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường của U22 Việt Nam đã làm nên bước ngoặt. Các học trò của HLV Kim Sang-sik từng bước lật ngược thế cờ, biến đêm hội tại Bangkok thành màn ăn mừng của đội khách. Thua ngược 2-3 sau 120 phút thi đấu, giấc mơ vàng của bóng đá Thái Lan tan vỡ ngay trên thánh địa Rajamangala.

Lại một lần nữa người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến khoảnh khắc tự hào và xúc động nhất mỗi lần các đội tuyển giành HCV. Đứng trên bục cao nhất nhận huy chương, U22 Việt Nam đặt tay lên ngực trái và hát vang Quốc ca Việt Nam. Đó là khoảnh khắc tự hào, hạnh phúc nhất!

Quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào (Video: HĐ)

Trong đêm chung kết đầy kịch tính tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của U22 Việt Nam khi lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội bóng đã nhập cuộc với tâm lý nặng nề, nhưng càng thi đấu, U22 Việt Nam "càng chơi càng hay" và hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp hai. Những điều chỉnh chiến thuật sắc sảo của chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội lật ngược thế cờ, trước khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng "vàng" ở phút 95 của hiệp phụ, ấn định chiến thắng nghẹt thở.

Chiến thắng này không chỉ đánh dấu một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik mà còn là bàn đạp quan trọng về mặt tâm lý. Với hai chức vô địch liên tiếp tại giải U23 Đông Nam Á và SEA Games, "phù thủy" Kim Sang-sik đang tràn đầy tự tin hướng tới những mục tiêu xa hơn, trọng tâm là tạo nên bất ngờ tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo học trò khi trận đấu bước vào hiệp phụ

Ông Kim hầu như đứng cả trận chỉ đạo

Nụ cười sau 120 phút thi đấu kiên cường của học trò

Khoảnh khắc ông Kim ôm lấy cầu thủ

HCV SEA Games 33 là của U22 Việt Nam