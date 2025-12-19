Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 19/12: Chung kết Liên quân Việt Nam vs Thái Lan

Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 19/12.

BOXING

14h00: Chung kết 6 hạng cân

CẦU MÂY

10h00: Vòng bảng Regu nam, Regu nữ

BÓNG RỔ NAM

9h00: Phân hạng Việt Nam vs Singapore

CỜ VUA

9h00 - 15h00: Bán kết - Chung kết cờ nhanh đôi nam/đôi nữ

CỜ MARUK

9h00 - 18h00: Bán kết - Chung kết đồng đội nam

ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG

10h00 - 15h00: Chung kết 3 nội dung

ESPORTS

15h00: Chung kết Liên quân Việt Nam vs Thái Lan

AEROBIC

14h00 - 15h00: Chung kết 2 nội dung

FUTSAL NAM

16h00: Việt Nam vs Myanmar

VẬT TỰ DO

10h00 - 15h00: Vòng loại - Chung kết 04 hạng cân nam

BẮN SÚNG

9h30 - 14h30: 25m súng ngắn bắn nhanh nam/đồng đội nam

12h30: 50m súng trường 3 tư thế nam/đồng đội nam

BÓNG CHUYỀN NAM

15h00: Tranh hạng ba Việt Nam vs Philippines

ĐẤU KIẾM

10h00 - 17h00: Vòng loại - Chung kết 3 nội dung

BÓNG BÀN

10h00 - 18h00: Bán kết - Chung kết đơn nam

