Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 19/12: Chung kết Liên quân Việt Nam vs Thái Lan

BOXING
14h00: Chung kết 6 hạng cân
CẦU MÂY
10h00: Vòng bảng Regu nam, Regu nữ
BÓNG RỔ NAM
9h00: Phân hạng Việt Nam vs Singapore
CỜ VUA
9h00 - 15h00: Bán kết - Chung kết cờ nhanh đôi nam/đôi nữ
CỜ MARUK
9h00 - 18h00: Bán kết - Chung kết đồng đội nam
ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG
10h00 - 15h00: Chung kết 3 nội dung
ESPORTS
15h00: Chung kết Liên quân Việt Nam vs Thái Lan
AEROBIC
14h00 - 15h00: Chung kết 2 nội dung
FUTSAL NAM
16h00: Việt Nam vs Myanmar
VẬT TỰ DO
10h00 - 15h00: Vòng loại - Chung kết 04 hạng cân nam
BẮN SÚNG
9h30 - 14h30: 25m súng ngắn bắn nhanh nam/đồng đội nam
12h30: 50m súng trường 3 tư thế nam/đồng đội nam
BÓNG CHUYỀN NAM
15h00: Tranh hạng ba Việt Nam vs Philippines
ĐẤU KIẾM
10h00 - 17h00: Vòng loại - Chung kết 3 nội dung
BÓNG BÀN
10h00 - 18h00: Bán kết - Chung kết đơn nam