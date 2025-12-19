U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi

Video U22 Việt Nam tung HLV Kim sang-sik ăn mừng (Video: PH)
U22 Việt Nam đã có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 3-2 trong hiệp phụ trước U22 Thái Lan tại SEA Games 33 tối ngày 18/12 để giành HCV. Sau khi nhận huy chương, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có hành động tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng
Ông Kim Sang-sik hạnh phúc với chiến thắng của U22 Việt Nam, trong một năm ông Kim 2 lần được học trò tung lên mừng chức vô địch
U22 Việt Nam đã có một trận đấu đầy cảm xúc, các học trò của HLV Kim Sang-sik bị dẫn trước 2-0 và gỡ hoà rồi ngược dòng ngoạn mục trogn 120 phút trận đấu để giành chiến thắng
Niềm vui trên bục nhận HCV SEA Games
Chiến thắng đầy ngọt ngào bằng tất cả sự bản lĩnh, nỗ lực của tập thể U22 Việt Nam
U22 Việt Nam với huy chương vàng trên cổ ăn mừng với người hâm mộ
Khoảnh khắc U22 Việt Nam cảm ơn sự đồng hành của cổ động viên
U22 Việt Nam tung Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lên ăn mừng
Ông Trần Anh Tú- Phó Chủ tịch VFF cũng được các cầu thủ U22 Việt Nam tung lên tri ân