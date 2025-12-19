U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi

U22 Việt Nam đã có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 3-2 trong hiệp phụ trước U22 Thái Lan tại SEA Games 33 tối ngày 18/12 để giành HCV. Sau khi nhận huy chương, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có hành động tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng