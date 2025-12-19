U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi

Hải Đăng, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 09:30 19/12/2025
U22 Việt Nam tri ân HLV Kim Sang-sik bằng màn tung lên ăn mừng cực ngọt ngào.

Video U22 Việt Nam tung HLV Kim sang-sik ăn mừng (Video: PH)

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 3-2 trong hiệp phụ trước U22 Thái Lan tại SEA Games 33 tối ngày 18/12 để giành HCV. Sau khi nhận huy chương, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có hành động tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 2.

Ông Kim Sang-sik hạnh phúc với chiến thắng của U22 Việt Nam, trong một năm ông Kim 2 lần được học trò tung lên mừng chức vô địch

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 3.

U22 Việt Nam đã có một trận đấu đầy cảm xúc, các học trò của HLV Kim Sang-sik bị dẫn trước 2-0 và gỡ hoà rồi ngược dòng ngoạn mục trogn 120 phút trận đấu để giành chiến thắng 

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 4.

Niềm vui trên bục nhận HCV SEA Games 

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 5.

Chiến thắng đầy ngọt ngào bằng tất cả sự bản lĩnh, nỗ lực của tập thể U22 Việt Nam 

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 6.

U22 Việt Nam với huy chương vàng trên cổ ăn mừng với người hâm mộ

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 7.

Khoảnh khắc U22 Việt Nam cảm ơn sự đồng hành của cổ động viên 

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 8.

U22 Việt Nam tung Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lên ăn mừng

U22 Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng HCV SEA Games! Đã quá Việt Nam ơi- Ảnh 9.

Ông Trần Anh Tú- Phó Chủ tịch VFF cũng được các cầu thủ U22 Việt Nam tung lên tri ân

 

U22 Việt Nam được thưởng nóng!
