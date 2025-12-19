Đáng yêu vô đối: Thủ môn 1m91, visual cực phẩm của U22 Việt Nam hồn nhiên khoe HCV SEA Games "nặng lắm"

Trung Kiên vui vẻ khoe HCV SEA Games 33

Trần Trung Kiên là một trong những cái tên nổi bật nhất trong trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra vào tối 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). Dù để thủng lưới 2 bàn, Trung Kiên vẫn có rất nhiều tình huống cứu thua cho U22 Việt Nam, cản phá những cú sút nguy hiểm của đối thủ. Sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút của hiệp phụ, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng với tỉ số 3-2, qua đó vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 đầy thuyết phục.

Sau trận đấu, các cầu thủ vui vẻ ăn mừng cực sung cùng cổ động viên. Thủ môn Trần Trung Kiên với chiếc huy chương vàng đeo trên cổ, hồn nhiên chia sẻ: "Nói gì nữa, quá đã, anh cầm đi, nó nặng lắm".

Thủ môn U22 Việt Nam hồn nhiên khoe HCV SEA Games nặng lắm

Trung Kiên khi nhận HCV và linh vật SEA Games 33

Khi được hỏi về cảm xúc trong một trận đấu đầy căng thẳng, khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn rồi lại "lội ngược dòng" ngoạn mục và chiến thắng, thủ môn 1m91 chia sẻ: "Em vui lắm, nói chung giờ quên rồi, giờ là khúc này thôi (chỉ tay vào tấm HCV - PV)".

Trung Kiên cho biết HLV Kim Sang-sik chỉ nói một câu ngắn gọn để giúp các học trò lấy lại tinh thần sau 2 bàn thua: "Thầy nói không còn gì để mất nữa rồi. Hiệp 2, bây giờ đội mình nhảy lên tấn công nên em lên cao hơn".

Trung Kiên hồ hởi nghĩ đến cảnh người hâm mộ ở quê nhà đang "đi bão" ăn mừng chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam, chàng thủ môn với visual sáng bừng nở nụ cười tươi tắn: "Em biết bây giờ ở Việt Nam mọi người đi bão ngoài đường, em đoán vậy. Em rất cảm ơn người hâm mộ, chiến thắng hôm nay tụi em dành tặng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

Trung Kiên được BHL dặn dò kĩ trước khi vào trận đấu

Trung Kiên đã có 1 trận đấu khá tốt dù thưởng lưới 2 bàn

Chàng thủ môn cười thả phanh cùng đồng đội trong thời gian chờ nhận HCV

Trên bục vô địch, Trung Kiên cùng nhóm thủ môn, cầu thủ liên tục tạo dáng đáng yêu

Trung Kiên và team thủ môn chụp ảnh cùng BHL



