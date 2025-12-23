Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games

Sau màn trình diễn thuyết phục tại SEA Games 33, thủ môn Trần Trung Kiên của U22 Việt Nam không chỉ trở thành nỗi ám ảnh của các chân sút chủ nhà mà còn bất ngờ trở thành "hiện tượng truyền thông" tại Thái Lan nhờ ngoại hình cực phẩm.

Dù trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở thuộc về Việt Nam, sức nóng của trận đấu vẫn tiếp tục lan tỏa trên các diễn đàn mạng xã hội khu vực. Tuy nhiên, thay vì những tranh cãi chuyên môn thường thấy, cộng đồng mạng Thái Lan lại đang dành sự quan tâm đặc biệt cho một cái tên Trần Trung Kiên.

Trên các hội nhóm hâm mộ bóng đá và các trang cộng đồng lớn tại Thái Lan, hình ảnh của thủ môn sinh năm 2003 được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người hâm mộ xứ Chùa Vàng đã không ngần ngại bình chọn Trần Trung Kiên là "cầu thủ đẹp trai nhất giải đấu". Thậm chí, từ khóa về thủ môn của CLB Hoàng Anh Gia Lai còn lọt top tìm kiếm trên nền tảng X (Twitter) và TikTok tại Thái Lan ngay sau đêm chung kết.

Trung Kiên được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games (Ảnh chụp màn hình)

Đa số ý kiến từ các fan nữ Thái Lan đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài "nam thần" của thủ môn số 1 bên phía Việt Nam. Với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và phong thái thi đấu điềm tĩnh, Trung Kiên nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả quốc tế.

Lý giải cho sức hút này, không thể không nhắc đến thể hình lý tưởng của Trần Trung Kiên. Sở hữu chiều cao lên tới 1,91m, anh không chỉ là cầu thủ cao nhất đội hình U22 Việt Nam mà còn vượt qua cả đàn anh Đặng Văn Lâm về mặt chỉ số. Trên sân cỏ, sải tay dài và vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi giúp Trung Kiên trông nổi bật trong mọi khung hình.

Trung Kiên cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

Trung Kiên sinh năm 2003, hiện đang thi đấu cho CLB HAGL, quê Hưng Yên

Ảnh: FBNV



