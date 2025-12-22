Phỏng vấn HLV Kim Sang-sik: Chuyện người vợ ở Hàn Quốc, "bí mật" giúp U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục Thái Lan

Sau khi cùng U22 Việt Nam hoàn tất hành trình lịch sử tại SEA Games 33 bằng màn lội ngược dòng kịch tính trước Thái Lan để giành HCV, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về gia đình, áp lực và triết lý bóng đá đã giúp ông gặt hái thành công liên tiếp trong thời gian qua.

Trong bóng đá, những giây phút căng thẳng nhất trên sân cỏ đôi khi không bằng sự hồi hộp của người thân nơi quê nhà. HLV Kim Sang-sik tiết lộ một chi tiết thú vị về gia đình mình trong trận chung kết SEA Games 33. Khi U22 Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, áp lực tại sân vận động dường như đã lan tỏa đến tận Hàn Quốc.

"Gia đình, vợ con luôn động viên nhưng họ cũng rất lo cho tôi. Tôi nghe kể lại rằng sau hiệp 1 khi đội nhà bị dẫn 0-2, vợ tôi đã không chịu nổi áp lực và phải tắt TV. Tôi còn đùa rằng không biết chiếc TV ở nhà hiện giờ có còn nguyên vẹn hay không nữa", ông Kim hóm hỉnh chia sẻ.

Ông Kim hé lộ điều đặc biệt về vợ (Ảnh: HĐ)

Thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này mang đậm dấu ấn chiến thuật của ông Kim, đặc biệt là khả năng đọc trận đấu và thay người cực kỳ "mát tay". Kể từ khi dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam, ông đã sở hữu bảng thành tích đáng nể khi thắng 13/15 trận cùng ĐTQG và duy trì mạch toàn thắng 11 trận tuyệt đối cùng đội tuyển U22/U23.

Lý giải về việc đội bóng thường xuyên bùng nổ trong hiệp 2, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định:

"Tôi không có phép màu nào cả. Sự khác biệt nằm ở năng lực của các cầu thủ dự bị. Tại Việt Nam, những cầu thủ vào sân thay người thường có xu hướng tấn công rất mạnh mẽ và khát khao ghi bàn cháy bỏng. Khi họ tuân thủ đúng đấu pháp và hoàn thiện kỹ năng cơ bản như chuyền bóng, dứt điểm, kết quả tốt đẹp sẽ tự tìm đến".

Ông cũng nhấn mạnh rằng sơ đồ 3-4-3 hay 4-4-2 chỉ là bộ khung, còn chính tư duy và sự tiến bộ từng ngày của mỗi cá nhân mới là yếu tố quyết định vận mệnh trận đấu.

HLV Kim Sang-sik thành công với triết lý riêng biệt (Ảnh: HĐ)

Tương lai và bản hợp đồng "mở" với VFF

Với liên tiếp những danh hiệu vô địch chỉ trong thời gian ngắn, vấn đề tương lai của HLV Kim Sang-sik đang là chủ đề nóng nhất của bóng đá nội. Hiện tại, hợp đồng của ông với VFF vẫn còn thời hạn, nhưng người hâm mộ đang mong chờ một cam kết dài hơi hơn để hướng tới những sân chơi đẳng cấp như VCK U23 châu Á 2026 hay vòng loại World Cup.

Khi được hỏi về việc gia hạn hợp đồng, ông Kim đưa ra câu trả lời đầy chuyên nghiệp và thận trọng: "Tôi luôn dành toàn bộ tâm trí cho bóng đá Việt Nam. Về vấn đề hợp đồng, tôi sẽ có buổi thảo luận cụ thể và chi tiết hơn khi gặp trực tiếp Chủ tịch VFF trong thời gian tới".

Ông Kim sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Thái độ này cho thấy ông Kim muốn có một lộ trình phát triển bài bản và bền vững hơn là những quyết định mang tính thời điểm ngay sau vinh quang. Ông cũng không quên nhắc đến người tiền nhiệm Park Hang-seo như một tấm gương để nỗ lực: "Di sản của ông Park là động lực để tôi tiếp nối và viết tiếp những chương mới cho bóng đá nơi đây".

Khép 2025 với cú ăn 3, vô địch ASEAN Cup, vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games, HLV Kim Sang-sik đang dần chứng minh mình là người kế vị xứng đáng, mang lại niềm tin và sức sống mới cho bóng đá Việt Nam. Những thử thách phía trước vẫn còn rất lớn, nhưng với sự ủng hộ từ VFF và đặc biệt là "hậu phương" vững chắc tại quê nhà, chiến lược gia họ Kim đang sẵn sàng cho những mục tiêu vươn tầm châu lục.