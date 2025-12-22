Không thể tin nổi: Con cả bất hiếu chặn vợ chồng Beckham chỉ vì Victoria bấm "like" một video nướng gà?

Drama nhà Beckham tiếp tục leo thang theo cách không ai ngờ tới. Sau loạt đồn đoán về việc David và Victoria "bỏ theo dõi" con trai cả, sự thật được tiết lộ còn gây sốc hơn: Brooklyn Beckham chính là người đã chặn toàn bộ gia đình ruột thịt trên Instagram, trong một động thái được cho là bộc phát, đau lòng và đầy cảm xúc.

Theo nguồn tin độc quyền của The Sun, nguyên nhân của cú "block sạch" này lại xuất phát từ một chi tiết rất nhỏ: Victoria Beckham bấm "like" một video nấu ăn của Brooklyn. Đó là đoạn clip Brooklyn chia sẻ cách ngâm gà với bia để tăng hương vị. Hành động tưởng chừng vô hại, thậm chí mang tính ủng hộ của bà Becks lại trở thành giọt nước tràn ly.

Brooklyn Beckham chặn gia đình mình trên mạng xã hội sau khi mẹ anh - Victoria "thích" một video của Brooklyn nói về việc nướng gà (Ảnh: Instagram nhân vật)

Nguồn tin cho biết Brooklyn tỏ ra khó chịu khi mẹ anh công khai thể hiện sự quan tâm trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh gia đình đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ rạn nứt. Ngay sau khi Victoria "thả tim" bài đăng, hàng loạt bình luận từ người hâm mộ xuất hiện, kêu gọi Brooklyn làm lành với bố mẹ. Và chỉ vài giờ sau, Brooklyn được cho là đã chặn Victoria, David cùng các em Romeo, Cruz và Harper - không một lời báo trước.

Động thái này đồng nghĩa với việc gia đình Beckham không thể xem bất kỳ bài đăng nào của Brooklyn, người con hiện sống tại Los Angeles cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz. Ban đầu, dư luận lầm tưởng rằng David và Victoria chủ động unfollow con trai. Tuy nhiên, Cruz Beckham đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận, và cũng là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình công khai nói về mâu thuẫn.

"Không đúng. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ theo dõi con trai mình. Hãy nói cho đúng sự thật. Họ thức dậy và thấy mình bị chặn… tôi cũng vậy", Cruz viết thẳng thắn trên mạng xã hội.

Theo người thân cận, David và Victoria thực sự bị sốc và đau lòng. Việc bị chặn đến quá đột ngột, đặc biệt khi Giáng sinh đang cận kề - thời điểm đáng lẽ là lúc gia đình đoàn tụ. "Tất cả những gì họ muốn là mọi thứ được hàn gắn, nhưng mỗi tuần trôi qua, mọi chuyện lại tệ hơn".

Không chỉ bố mẹ, Romeo và Cruz cũng được cho là rất tức giận trước hành động công khai của Brooklyn. Trong khi đó, Brooklyn lại muốn giải quyết mọi thứ một cách riêng tư, không bị phơi bày trên mạng xã hội - dù chính hành động của anh lại khiến mâu thuẫn bùng nổ dữ dội hơn.

Brooklyn kết hôn với ái nữ nhà tỷ phú - Nicola Peltz trong đám cưới xa hoa năm 2022. Đôi vợ chồng bất trị đã không liên lạc với gia đình Beckham từ đầu năm nay. Nhiều người tin rằng rạn nứt bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị hôn lễ, sau đó ngày càng trầm trọng khi vợ chồng Brooklyn - Nicola vắng mặt trong sinh nhật 50 tuổi của David, lễ phong tước Hiệp sĩ của bố, cũng như không mời bất kì thành viên nào nhà Beckham tham dự buổi tái thề nguyện hôn của chính mình.

Đáng chú ý, gia đình Beckham đã không còn bức ảnh chung nào kể từ năm ngoái. Story mới nhất của Cruz vì thế được xem là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên drama gia đình quyền lực này được nhắc đến một cách trực diện và công khai.

Từ một cú "like" tưởng chừng vô hại đến một loạt nút "block" đầy tổn thương, mối quan hệ nhà Beckham đang đứng trước thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Và với những gì đang diễn ra, Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ là mùa lễ buồn nhất của gia đình nổi tiếng này.