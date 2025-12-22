FIFA vinh danh Trần Thị Huyền Trang, tuổi 37 thành "dị nhân quái kiệt" 5 lần vô địch SEA Games cả sân 11 và futsal

Trần Thị Thùy Trang, ở tuổi 37 khi nhiều đồng nghiệp đã thử sức trên băng ghế huấn luyện, "cây trường sinh" quê Đà Nẵng vẫn miệt mài viết nên những trang sử vô tiền khoáng hậu.

Trong dòng chảy lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam, chưa bao giờ người ta thấy một cầu thủ nào sở hữu sự bền bỉ và đa năng đến kinh ngạc như Thùy Trang. Cô không chỉ là "chìa khóa" nơi tuyến giữa giúp đội tuyển nữ Việt Nam thống trị khu vực với 4 tấm HCV SEA Games liên tiếp (2017, 2019, 2022, 2023), mà còn là người mở đường cho một chương mới của kỷ nguyên futsal nữ Việt Nam.

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc chói lọi khi Thùy Trang trực tiếp nổ súng trong trận chung kết, giúp Việt Nam đè bẹp Indonesia 5-0 để giành tấm HCV Futsal nữ đầu tiên tại SEA Games 33. Chiến tích này chính thức đưa cô trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành vàng ở cả sân cỏ 11 người lẫn sàn gỗ Futsal. Trước đó không lâu, cô cũng là nhân tố chủ chốt đưa Việt Nam lên ngôi vương tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2024.

Thuỳ Trang đã sở hữu tới 5 tấm HCV SEA Games trong sự nghiệp trong đó có 4 HCV bóng đá sân 11 và 1 HCV futsal (Ảnh: FBNV)

"Dị nhân" thách thức thời gian

Tại sao gọi Thùy Trang là "dị nhân"? Bởi lẽ, ở tuổi 37, cô dường như nằm ngoài quy luật đào thải của thời gian. Trên sân Futsal đòi hỏi cường độ vận động cực cao, xoay sở trong không gian hẹp và tốc độ xử lý tính bằng tích tắc. Thùy Trang vẫn lướt đi với đôi chân thanh thoát. Những bước chạy của cô không chỉ mang theo sức mạnh thể chất mà còn là sự tinh quái của một bộ não bóng đá lão luyện.

Thuỳ Trang có sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 37 mà hiếm cầu thủ nào có được (Ảnh: FBNV)

FIFA đã không dưới một lần vinh danh Thùy Trang trên các trang mạng xã hội chính thức. Sau SEA Games 33, bài viết vinh danh cô trên fanpage FIFA's Women World Cup đã tạo nên cơn sốt. Việc một cầu thủ Đông Nam Á ở độ tuổi U40 nhận được sự nể trọng từ tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh là minh chứng rõ nhất cho đẳng cấp Thuỳ Trang đang sở hữu.

Trong suốt hành trình thi đấu, Thùy Trang đã gặt hái hàng loạt danh hiệu ở nhiều cấp độ, từ các giải khu vực Đông Nam Á, SEA Games cho đến sân chơi quốc nội. Cô đóng vai trò trụ cột trong giai đoạn CLB nữ TP.HCM thống trị Giải vô địch quốc gia, qua đó tích lũy một bộ sưu tập thành tích đồ sộ, thể hiện rõ tài năng, bản lĩnh cùng sự bền bỉ đáng nể.

Không bằng lòng với những gì đã đạt được, Thùy Trang vẫn bền bỉ theo đuổi đỉnh cao sự nghiệp. Ở hiện tại, cô cùng CLB nữ TP.HCM tiếp tục tạo dấu ấn khi góp mặt ở tứ kết Cúp C1 châu Á nữ lần thứ hai liên tiếp, minh chứng cho khát vọng cống hiến và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp vẫn luôn cháy bỏng.

Sự nghiệp của Thùy Trang là tấm gương phản chiếu sự phát triển rực rỡ của bóng đá nữ Việt Nam. Cô là gạch nối giữa thế hệ của những đàn chị đi trước và lớp trẻ kế cận đầy tiềm năng.