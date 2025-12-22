Ai nhận nhiều tiền thưởng nhất SEA Games 33?

Trịnh Thu Vinh xuất sắc với 4 HCV

Không chỉ gây ấn tượng mạnh trên đấu trường bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh còn chính thức trở thành VĐV nhận mức thưởng cao nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Với bảng thành tích rực rỡ gồm 4 HCV, 1 HCB và việc thiết lập 3 kỷ lục mới, tổng số tiền thưởng cô nhận được lên tới 310 triệu đồng.

Khoản thưởng này bao gồm 265 triệu đồng theo Nghị định 152 của Chính phủ (dành cho huy chương và phá kỷ lục) cùng 45 triệu đồng tiền thưởng trực tiếp từ Đoàn thể thao Việt Nam.

Thu Vinh giành 4 HCV (Ảnh: PH)

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam chơi lớn

Dù không sở hữu số lượng huy chương nhưng hai võ sĩ MMA là Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh lại sở hữu những tấm HCV có giá trị kinh tế cao nhất. Ngay sau khi bước lên bục cao nhất ở môn võ thuật tổng hợp, mỗi võ sĩ đã nhận được mức thưởng lên đến 255 triệu đồng.

Điểm khác biệt nằm ở sự chịu chi của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) khi treo thưởng tới 200 triệu đồng cho mỗi tấm HCV. Cộng thêm các khoản thưởng cứng từ nghị định và đoàn, mỗi tấm huy chương của hai võ sĩ này có giá trị gấp nhiều lần so với mặt bằng chung.

2 võ sĩ MMA được thưởng lớn (Ảnh: VMMAF)

Mỹ Tiên giành nhiều huy chương nhất

Ở đường đua xanh, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên ghi dấu ấn là VĐV giành được nhiều huy chương nhất cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33 với tổng cộng 9 lần bước lên bục nhận giải (1 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ).

Dù chỉ có một lần đăng quang ngôi vị cao nhất, nhưng nhờ sự bền bỉ và góp mặt ở hầu hết các nội dung chung kết, tổng tiền thưởng của Mỹ Tiên đạt mức 260 triệu đồng. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ kình ngư trẻ trong suốt quá trình thi đấu dày đặc tại đại hội.

Mỹ Tiên giành 9 HCV (Ảnh: VASA)

Theo quy định, mỗi tấm HCV cá nhân tại SEA Games được thưởng 45 triệu đồng, HCB là 25 triệu đồng và HCĐ là 20 triệu đồng. Việc các Liên đoàn và doanh nghiệp chủ động tăng mức thưởng xã hội hóa như trường hợp của môn MMA đã tạo ra động lực to lớn, giúp các VĐV.

Với trường hợp của các đội tuyển bóng đá lại khác biệt hơn, trước kỳ SEA Games phía LĐBĐ Việt Nam VFF không công bố treo thưởng nhưng sau trận bán kết và chung kết các đội tuyển bóng đá có thành tích đều được thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên con số này sẽ phải chia đều cho BHL và toàn đội nên không có con số cụ thể.