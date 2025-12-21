Oách nhất giảng đường: Nữ game thủ giành HCV SEA Games trở về trường học, nhận thưởng trăm triệu cùng iPhone 17 Pro Max

Mới đây, Nguyễn Thanh Duyên - nữ game thủ đội tuyển Liên Quân Mobile vừa giành HCV SEA Games 33, gây sốt với màn trở về trường học đỉnh của chóp, khiến cộng đồng sinh viên phải thốt lên: "Học giỏi đã đành, chơi game còn mang vinh quang về cho Tổ quốc!".

Từ SEA Games trở về… là tâm điểm của cả giảng đường

Sau khi cùng đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV SEA Games 2025, Nguyễn Thanh Duyên nhanh chóng trở lại với đời sống sinh viên quen thuộc tại ĐH Ngân hàng TP.HCM. Nhưng lần này, cô không còn là "sinh viên bình thường" nữa, mà là nhân vật chính của buổi lễ tuyên dương long trọng được tổ chức ngay trong khuôn viên trường.

Đáng chú ý, buổi lễ diễn ra đúng dịp trao bằng tốt nghiệp, khiến khoảnh khắc Thanh Duyên bước lên sân khấu nhận hoa, bằng khen và phần thưởng trở nên "oách" đúng nghĩa. Giữa hàng trăm sinh viên, nữ game thủ SEA Games nổi bật với danh hiệu mà không phải ai cũng có được.

Thưởng nóng không phải dạng vừa: 130 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max

Điều khiến dân mạng "xôn xao" không kém chính là mức thưởng mà Thanh Duyên nhận được. Theo thông tin từ Fanpage Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Nguyễn Thanh Duyên được thưởng hơn 130 triệu đồng sau khi nữ sinh xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 33 ở bộ môn liên quân mobile (e-sport), cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Đặc biệt, món quà gây chú ý nhất chính là chiếc iPhone 17 Pro Max đời mới, khiến cộng đồng mạng chỉ biết để lại bình luận: "Xin vía học giỏi - chơi game giỏi - được trường cưng hết nấc".

Khoảnh khắc Thanh Duyên cầm trên tay phần thưởng, nở nụ cười rạng rỡ ngay giữa giảng đường nhanh chóng được lan truyền, trở thành hình ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Để có được tấm HCV danh giá ấy, Thanh Duyên đã rất nỗ lực cân bằng giữa học tập và tập luyện chuyên nghiệp. Là sinh viên ngành Luật Kinh tế, lịch học dày đặc không hề dễ thở, nhưng cô vẫn duy trì cường độ luyện tập cao cùng đội tuyển quốc gia.

Thanh Duyên bén duyên với Liên Quân Mobile từ khi mới học lớp 6, nuôi đam mê Esports suốt nhiều năm trước khi chính thức bước lên đấu trường SEA Games. Tại SEA Games 33, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã toàn thắng cả 13 trận, qua đó mang về tấm HCV lịch sử cho Esports nữ Việt Nam.





Từ một nữ sinh mê game, Thanh Duyên giờ đây đã trở thành niềm tự hào của trường học, gia đình và thể thao Việt Nam. Hình ảnh cô trở về giảng đường với HCV SEA Games trên tay, kèm theo phần thưởng "xịn xò", đúng nghĩa là minh chứng cho câu nói: đam mê, kỷ luật sẽ thành công.

Và biết đâu, sau câu chuyện này, giảng đường Việt Nam sẽ còn xuất hiện thêm nhiều "cao thủ SEA Games" khác bước ra từ chính những chiếc bàn học quen thuộc.