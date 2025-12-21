Khoảnh khắc chấn động: Faker nói tiếng Việt "ngọt lịm", hàng triệu fan T1 vỡ òa

Sự kiện Fan meeting của T1 tại Việt Nam đã chính thức diễn ra vào chiều nay (21/12), thu hút hàng nghìn khán giả đến trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Không để người hâm mộ thất vọng, "Quỷ Vương" và đồng đội đã mang đến một màn chào sân không thể ấn tượng hơn.

Faker xin nói tiếng Việt là khoảnh khắc vỡ òa của rất nhiều fan T1 tại Việt Nam

Tâm điểm của mọi sự chú ý dồn về Lee "Faker" Sang-hyeok. Ngay khi bước ra sân khấu, huyền thoại sống của làng LMHT thế giới đã khiến cả khán phòng "vỡ trận" với visual điển trai, phong thái điềm tĩnh nhưng đầy cuốn hút.

Tuy nhiên, "cú twist" lớn nhất khiến fan Việt hú hét không ngừng chính là màn chào hỏi cực kỳ thân thiện. Cầm micro trên tay, Faker dõng dạc nói tiếng Việt: "Xin chào các fan Việt Nam, tôi là Faker!"

Faker nói tiếng Việt khiến fan vỡ òa

Dù chỉ là một câu chào ngắn gọn, nhưng sự chân thành và nỗ lực phát âm tiếng Việt của "Chủ tịch" đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước sự "chiều fan" của tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử LMHT.

Bên cạnh Faker, sự kiện còn có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên T1, bao gồm: Doran, Oner, Peyz và Keria. Đối đầu cùng T1 là đội hình All Star Việt Nam quy tụ những "cây đa cây đề" của LMHT nước nhà: SofM, Levi, Kiaya, Thầy Giáo Ba và Archie.